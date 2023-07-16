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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۴۹

معاون شهردار بوشهر:

جاده سلامت بوشهر امسال به بهره‌برداری می‌رسد

جاده سلامت بوشهر امسال به بهره‌برداری می‌رسد

بوشهر- معاون امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندر بوشهر، از پیشرفت فیزیکی مطلوب پروژه جاده سلامت خبر داد و گفت: این پروژه امسال تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین پژمان الهی عصر یکشنبه در بازدید از پروژه جاده سلامت اظهار کرد: با رسیدن سنگ‌های پرسی، احداث مسیر دوچرخه سواری جاده سلامت از پیشرفت مطلوبی برخوردار بوده و مطابق زمانبندی اولیه پیش می‌رود.

وی با اشاره به طول هزار و ۸۶۰ متری جاده سلامت، بیان کرد: به موازات پیست دوچرخه سواری، قسمت پیاده‌رو جاده سلامت نیز با سرعت و شتاب قابل قبولی در حال اجرا است.

پژمان الهی اظهار کرد: با وجود دما و رطوبت بالای هوا، پروژه در دو شیفت روز و شب در حال احداث است تا در موعد زمانی مقرر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

پروژه جاده سلامت واقع در خیابان آزادگان بوشهر یکی از جاذبه مهم تفریحی است که قرار است در سال جاری به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 5838182

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    نظرات

    • روناک IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
      3 0
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      به آقایان اعلام کنید اول بیان جاده داخل شهر که پراز چاله چوله هست رو درست کنند بعد بفکر جاده سلامت باشن
    • محمد IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
      0 0
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      سلام خداقوت به کارگران و کسانیکه بفکر سلامت روح وجسم مردمند خداخیرتان بدهد

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