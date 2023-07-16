به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رضائیان امروز یکشنبه در دیدار با سفیر ایتالیا در ایران، اظهار کرد: گیلان پتانسیل‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف دارد که باید به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به گیلان، استانی ثروتمند با ظرفیت‌های متنوع است، افزود: توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف موجب رونق بخشی اقتصادی در گیلان می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان با اشاره به اینکه ۹۰ درصد چای ایران در گیلان تولید می‌شود، گفت: چای گیلان علاوه بر حجم بالای تولید، مرغوب‌ترین چای ایران است و همچنین، بهترین برنج دنیا نیز در گیلان تولید می‌شود، که از لحاظ کیفیت، نه تنها در ایران منحصربه‌فرد است، بلکه بسیار مرغوب‌تر از نمونه‌های هندی و پاکستانی است.

رضائیان با اشاره به محصولات منحصر به فرد گیلان ازجمله فندق، کیوی و خاویار، اضافه کرد: گیلان در یک موقعیت جغرافیایی و استراتژیک قرار دارد که مهمترین قرار گرفتن در مسیر کُریدور شمال‌-جنوب یا همان نوستراک است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری و توسعه روابط گیلان با ایتالیا، افزود: ایتالیا تحت تأثیر تبلیغات منفی غرب از ایران قرار نگیرد.