برد پرسپولیس در دیدار تدارکاتی مقابل استقلال خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان پایتخت در دومین دیدار دوستانه خود از ساعت ۱۹:۱۰ به مصاف استقلال خوزستان رفت و با تک گل محمدحسین کنعانی زادگان به پیروزی رسید.

پرسپولیس در این بازی با این ترکیب: علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین کنعانی، وحدت هنانوف، وحید امیری، سینا اسدبیگی، میلاد سرلک، مهدی ترابی، امید عالیشاه، محمد عمری و مهدی عبدی وارد میدان شد.

در دقیقه ۲۶، همکاری خوب سرخپوشان با پاس عمقی به مهدی عبدی ختم شد که مدافع حریف با خطا او را متوقف و داور اعلام پنالتی کرد. حسین کنعانی پشت توپ قرار گرفت و بر خلاف جهت حرکت دروازه‌بان پنالتی را به گل اول بازی تبدیل کرد.

در دقیقه ۳۰، پاسکاری زیبای پرسپولیس پشت محوطه جریمه این بار به محمد عمری رسید که او بعد از دریبل یک بازیکن شوتزنی کرد و ضربه پای چپ او با اختلاف کمی به بیرون رفت.

در نیمه دوم ترکیب پرسپولیس کاملا عوض شد و این بازیکنان به میدان رفتند: امیررضا رفیعی، گئورگی گولسیانی، فرشاد فرجی، دانیال اسماعیلی‌فر، محمدمهدی احمدی، مسعود ریگی، سروش رفیعی، میلاد سورگی، سعید صادقی، علیرضا خدادادی و شهاب زاهدی.

در نیمه دوم مثل نیمه نخست جریان بازی در اختیار سرخپوشان بود و چند موقعیت خوب از روی شوت از راه دور و سانتر از جناحین خلق شد که شوت‌های اسماعیلی‌فر و صادقی و هم‌چنین ضربه سر خدادادی راهی به دروازه پیدا نکردند. در نهایت بازی با همان یک گل به سود پرسپولیس به پایان رسید.

شاگردان گل‌محمدی فردا در سومین بازی دوستانه خود به مصاف پیکان می‌روند.