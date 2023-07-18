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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵

در روز دوم سفر هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد؛

جاده ملی پاتاوه - دهدشت با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

جاده ملی پاتاوه - دهدشت با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

یاسوج- جاده ملی پاتاوه - دهدشت با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ملی جاده پاتاوه- دهدشت که از مصوبات سفر پر برکت رهبر معظم انقلاب به کهگیلویه و بویراحمد است، در سال ۱۳۷۴ توسط دولت ششم کلنگ زنی شد.

پروژه‌ای که با تحقق آن کهگیلویه و بویراحمد از بن بست خارج و کریدور چند جانبه خوزستان، بوشهر، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد را با مسیری جدید به شمال متصل می‌کند.

این پروژه با عبور دولت‌های مختلف به علت‌های متعدد به پایان نرسید تا دولت سیزدهم گام نهایی را با عزمی راسخ برای تکمیل پروژه بردارد.

پروژه ملی پاتاوه به دهدشت شمال و جنوب ایران را به هم متصل می‌کند و با افتتاح پروژه علاوه بر کوتاه‌تر شدن مسیر اصفهان به بنادر جنوبی کشور، بیش از ۴۰۰ روستای محروم در دو شهرستان بویراحمد و کهگیلویه با جمعیتی افزون بر ۱۰۰ هزار نفر از نعمت راه مناسب برخوردار شدند.

کد مطلب 5838302

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