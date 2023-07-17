مسمومیت ۱۳ نفر با گاز کُلر در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل توکلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از حادثه مسمومیت با گازهای استنشاقی (کلر) خبر داد و افزود: این حادثه شب گذشته نبش اتوبان بسیج به سمت شمال خیابان فهمیده رخ داد.

وی گفت: ساعت ۲۰:۵۱ شامگاه یکشنبه وقوع این حادثه به اورژانس اعلام و به سرعت چهار آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اورژانس استان تهران گفت: در این حادثه ۱۳ نفر مسموم شده بودند، که یک نفر در محل درمان شد.

توکلی گفت: چهار نفر از مسمومین به بیمارستان بعثت نهاجا ارتش، پنج نفر بیمارستان امام حسین (ع) و سه نفر به بیمارستان شهدای گمنام منتقل شدند.