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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۷:۱۸

رئیس اورژانس استان تهران خبر داد؛

مسمومیت ۱۳ نفر با گاز کُلر در تهران

مسمومیت ۱۳ نفر با گاز کُلر در تهران

تهران- رئیس اورژانس استان تهران از مسمومیت ۱۳ نفر در تهران بر اثر استنشاق گاز کلر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل توکلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از حادثه مسمومیت با گازهای استنشاقی (کلر) خبر داد و افزود: این حادثه شب گذشته نبش اتوبان بسیج به سمت شمال خیابان فهمیده رخ داد.

وی گفت: ساعت ۲۰:۵۱ شامگاه یکشنبه وقوع این حادثه به اورژانس اعلام و به سرعت چهار آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اورژانس استان تهران گفت: در این حادثه ۱۳ نفر مسموم شده بودند، که یک نفر در محل درمان شد.

توکلی گفت: چهار نفر از مسمومین به بیمارستان بعثت نهاجا ارتش، پنج نفر بیمارستان امام حسین (ع) و سه نفر به بیمارستان شهدای گمنام منتقل شدند.

کد مطلب 5838331

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    نظرات

    • JP ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      جزئیات حادثه؟!؟
    • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      عملیات خرابکاری و کثافتکاری دشمن که توسط یک مشت بیشرف وطن فروش داخلی داره انجام میشه.

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