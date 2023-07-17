فرقه ها به دنبال تغییر هویت در جوامع اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی سیفایی یکشنبه در همایش نقد بهائیت در دانشگاه پیام نور تبریز که به همت مرکز مشاوره معنوی تبریز ترتیب داده شده بود، با اشاره به موضوع فرقه سازی و حمایت نظام سلطه از این جریانات گفت: در این میان فرقه بهائیت با داشتن انحرافات و بدعتهای فراوان سعی دارد خود را به عنوان یک دین معرفی کند اما در واقع یک تشکیلات سیاسی در خدمت استعمار و نظام سلطه است.
وی ضمن برشمردن مخاطرات فرقهها خاطر نشان شد: این جریانهای منحرف با ایجاد مباحث غلط که عموماً در پشت نقابی از الفاظ فریبنده قرار دارد، به دنبال تغییر هویت در امت اسلامی، مشغول سازی و استحاله فرهنگی و دینی آنها هستند.
مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: فرقه سازی ابزاری است که استکبار با هدف مشغول سازی و هویت زدایی و ایجاد اختلاف در امت اسلامی از آن حمایت و پشتیبانی میکند و فرقه ضاله بهائیت از مهمترین جریانهای انحرافی در خدمت نظام سلطه است.
گفتنی است همایش علمی بهائیت بازیچه استعمار با هدف آشنایی اصحاب فکر و اندیشه از فعالیت فرقهها و جریانات مختلف، در دانشگاه پیام نور تبریز برگزار شد.
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