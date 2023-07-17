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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۷:۴۰

مدیرکل کمیته امداد ایلام خبر داد؛

کمک ۱۱ میلیارد تومانی به دانش آموزان نیازمند ایلامی

کمک ۱۱ میلیارد تومانی به دانش آموزان نیازمند ایلامی

ایلام-مدیرکل کمیته امداد ایلام از کمک ۱۱ میلیارد تومانی به دانش آموزان نیازمند ایلامی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری عصر یکشنبه در نشست کارگروه بازمانده از تحصیل دانش آموزان استان که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و چند دستگاه دیگر برگزار شد، با عنوان اینکه دانش آموزان زیادی در مناطق و روستاهای محروم استان ایلام به دلایل گوناگون در معرض ترک تحصیل هستند، گفت: کمیته امداد هر ساله با هدف جلوگیری از چنین اتفاقی چند خدمت و برنامه تشویقی را برای کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند استان مد نظر قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: ارائه خدمات تحصیلی رایگان به دانش آموزان در زمان بازگشایی مدارس،، پرداخت شهریه و هزینه پوشاک به دانش آموزان، خدمات اردویی و برگزاری کلاس‌ها و کانون‌های تابستانی از جمله خدمات امداد به دانش آموزان است.

مدیرکل کمیته امداد ایلام اضافه کرد: همچنین در جشن‌هایی همچون عاطفه‌ها و نیکوکاری همه کمک‌هایی که در مدارس جمع آوری می‌شود در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ۳ هزار دانش آموز در استان از طریق طرح اکرام و محسنین از حمایت خیرین برخوردار هستند گفت: در سه ماهه نخست امسال ۱۱ میلیارد تومان از طرف خیرین به دانش آموزان مددجوی استان کمک شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: بر اساس تجربیات این نهاد در ارتباط با دانش آموزان، عواملی همچون: مشکلات اقتصادی، میزان امکانات دسترسی به مراکز تحصیل، عوامل فردی و همچنین مشکلات و محرومیت‌های خانوادگی از اصلی ترین دلایل ترک تحصیل دانش آموزان نیازمند است.

وی با عنوان اینکه مداخله‌ی موثر و به موقع در پیشگیری از ترک تحصیل دانش آموزان بسیار مهم است افزود: نقش آموزش و پرورش در این زمینه بسیار مهم است.

کد مطلب 5838347

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