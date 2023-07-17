گاج تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده رئیس مدارس غیردولتی اعلام کرد: موسسۀ آموزشی گاج در اغتشاشات پارسال سوالاتی برای دانشآموزان طرح کرده بود که جهتگیری و تحریک بهسمت اغتشاشات داشت و تعطیل شد.
وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: این موضوع در سوالات ادبیات یک آزمون از دانش آموزان در یک امتحان مطرح شده است.
رئیس مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته دو مجموعه بزرگ که در صدا و سیما تبلیغ میشود با امضای وزیر آموزش و پرورش نامه نوشتیم که تبلیغ آن متوقف شود چرا که تخلف داشته است.
محمودزاده گفت: در این زمینه حکم صادر و رأی عمومی اعلام شده است.
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