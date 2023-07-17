سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه محور طرود - شاهرود یکی از نقاط حادثهخیزی است که در زمره اولویتهای استان نیز محسوب میشود چرا که هم مسیر ترانزیتی شمال به بندر امیر آباد است و هم مسیر تردد مردم سرکویر به شمار میآید، لذا ایمن سازی راه بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: در منطقه سرکویر همچنین معادن و ذخایر زیرزمینی بسیاری داریم و در نتیجه ترددهای بسیاری در محور شاهرود- طرود صورت میپذیرد که به خصوص خودروهای سنگین بار ترافیکی زیادی را در این محور دارند، لذا یکی از اولویتهای ما ایمن سازی این مسیر است.
استاندار سمنان همچنین بیان کرد: از دیگر اولویتهای ما در اختیار قرار دادن پروژههای عمرانی و راه سازی به شرکتهای بومی است چرا که هم مقوله ارزش افزوده و هزینه کرد در درون استان محقق میشود و هم تقویت نیروهای بومی، تعهد کیفیت و … در زمره ویژگیهای پیمانکاران بومی استان است.
هاشمی افزود: در حوزه مصالح ساختمانی که در مسکن ملی به کار میرود نیز این تائید صورت پذیرفته که حتماً از مصالح ساخته شده در درون استان مانند شن و ماسه و گچ و … بهرهگیری شود تا بتوانیم ظرفیتهای بومی را به حرکت بیشتری در بیاوریم.
وی با بیان اینکه برخی پیمانکاران ما در استان مسئولیت اجتماعی شأن را در قبال مردم انجام میدهند اما برخی دیگر غفلتهایی دارند، افزود: مسئولیت اجتماعی البته مختص به معادن نیست بلکه همه در قبال این امر مسئولیت داریم.
استاندار سمنان با بیان اینکه اگر آلایندگی از سوی شرکتهای پیمانکاری که در حوزه معدن و چه در سایر حوزهها وجود دارد، باید برطرف شود، ابراز کرد: استفاده از پیمانکاران بومی میتواند در این زمینه نیز به ما کمک کند چرا که این پیمانکاران نوعی حس عرق نسبت به منطقه دارند.
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