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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۹:۲۴

قالیباف در پاسخ به تذکری:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه مغایرت ندارد

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه مغایرت ندارد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه مغایرت ندارد و برای رأی گیری کلیات آن نیازمند دو سوم آرا نبودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: مطابق با یکی از مواد قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید در طول اجرای این قانون ۱۵ درصد کوچک شود و به سمت کوچک سازی بدنه دولت حرکت کند.

وی بیان کرد: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف قانون برنامه ششم توسعه بود و برای رأی گیری کلیات آن باید آرای دو سوم نمایندگان اخذ می‌شد اما این اتفاق نیفتاد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: بنده روز گذشته هم چندین بار تاکید کردم که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هیچ مغایرتی با برنامه ششم توسعه ندارد و در رأی گیری کلیات آن نیاز نبود دو سوم آرای نمایندگان را اخذ کنیم.

کد مطلب 5838458
زهرا علیدادی

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