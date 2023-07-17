لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه مغایرت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: مطابق با یکی از مواد قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید در طول اجرای این قانون ۱۵ درصد کوچک شود و به سمت کوچک سازی بدنه دولت حرکت کند.

وی بیان کرد: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف قانون برنامه ششم توسعه بود و برای رأی گیری کلیات آن باید آرای دو سوم نمایندگان اخذ می‌شد اما این اتفاق نیفتاد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: بنده روز گذشته هم چندین بار تاکید کردم که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هیچ مغایرتی با برنامه ششم توسعه ندارد و در رأی گیری کلیات آن نیاز نبود دو سوم آرای نمایندگان را اخذ کنیم.