معاونت گردشگری سلامت در وزارت بهداشت تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش و نمایشگاه بیمارستان‌ها و مرکز درمانی کشور پیش از ظهر امروز در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد در این رویداد نمایندگانی از ۳۰ کشور اسلامی و مدیران مراکز درمانی ایران و نمایندگان مجلس و وزیر میراث فرهنگی حضور پیدا کرده اند.

در این برنامه مهدی کریمی رئیس شورای سیاستگذاری مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی گفت: ایران توانسته با توجه به تحریم‌ها و اشکالاتی که دولتمردان با آن مواجه هستند؛ مراکز خوبی را در غرب آسیا تدارک ببیند.

وی گفت: موضوع توسعه مراکز درمانی و شهرهای بیمارستانی که در ایران لازمه حوزه سلامت بود در ایران مغفول است. باید دولت بتواند بهتر در حوزه گردشگری سلامت کار کند.

کریمی بیان کرد: می‌توانیم به اندازه نصف درآمد ارزی میعانات گازی؛ از حوزه گردشگری سلامت بهره ببریم. توقع این است که دفتر و معاونتی در وزارت بهداشت در حوزه گردشگری سلامت تشکیل شود نمیدانم چرا وزارت به این موضوع توجه ندارد و ما در ایران ابربیمارستان نداریم‌.

کریمی بیان کرد: اگر بتوانیم تا ۱۴۰۳ هزار مرکز مدیریت گردشگری سلامت ایجاد کنیم جوانان می‌تواند در این حوزه کار بیشتری کنند. ما از اقتصاد دولتی می‌خواهیم به اقتصاد خصوصی تغییر حالت بدهیم ولی هنوز آن را یاد نگرفته ایم.

کریمی ادامه داد: بیمه‌ها در حوزه گردشگری سلامت توجیه نیستند ما با تعامل وزارت صمت توانستیم تسهیلات خوبی برای حوزه سلامت مراکز درمانی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه بزرگترین دیپلماسی گردشگری در حوزه گردشگری سلامت است گفت: ما در حوزه سلامت برند خاصی را نداریم یکی از تلاش‌های ما این است که برای حوزه سلامت نشان ویژه ای را ارائه دهیم.

در ادامه مجید زنگویی دبیرکل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی گفت: امیدوارم نمایندگان کشورهای اسلامی در این رویداد بتواند رایزنی‌های خوبی با مراکز درمانی ایران داشته باشند.

وی با بیان اینکه از پانزده روز پیش کارگاه‌های آموزشی متنوعی را برگزار کردیم گفت: از وزارت بهداشت و گردشگری می‌خواهم که موضوع گردشگری سلامت را در سرلوحه کار خود قرار دهند حوزه گردشگری سلامت ظرفیت زیادی دارد.

وی گفت: ما در امارات عمان اتیوپی کشورهای حوزه بالکان برنامه داریم قول داده ایم که با نهایت توان هر چه که بتوانیم تسهیلات قائل شویم تا مراکز درمانی بتواند در کشورهای دنیا حضور داشته باشند و ما هم در بخش آموزش و بند سازی به آنها کمک می‌کنیم.

در این برنامه دشتی اردکانی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب در استان فارس گفته بودند که اگر آنها گردشگری سلامت را ارتقا دهید از همه بخش‌ها بی نیاز خواهید بود.

وی گفت: باید وزارت میراث و سلامت با هم بتواند گردشگری سلامت را هدایت کنند و یک صدای واحد داشته باشند این موضوع در هر استانی متفاوت خواهد بود. خدمات ارزان در ایران باید مد نظر قرار داده شود به فرودگاهی منطقه که می‌رویم می‌بینیم گردشگران سلامت ایران کمتر شده است.

وی گفت: رویکرد دولت سیزدهم و مجلس در حمایت قاطع از گردشگری است طراحی نوشته ایم که اگر مصوب شود راهکار مشخصی را برای گردشگری خواهیم داشت‌.