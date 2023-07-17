به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، زیبا محمدیان فرد مدیر ارشد واحد آزمایشگاه یک شرکت دانش بنیان با اشاره به فعالیت این مجموعه فناور در حوزه مواد شیمیایی کاربردی آب عنوان کرد: شرکت تولیدی دانشبنیان محافظان بهبود آب، در زمینه بومیسازی مواد شیمیایی بهسازی آبهای صنعتی فعالیت میکند.
این فعال فناور، به برخی از تولیدات این شرکت اشاره کرد و گفت: علاوه بر تولید و ارائه محصولاتی از قبیل بازدارندههای خوردگی و رسوب، بایوساید و بایو دیسپرسانت و… خدماتی از قبیل فروش ابزار دقیق و انواع کیتهای شناسایی آزمایشگاهی، تأمین و توزیع مواد اولیه در سطح کشور، ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره، آموزش مهندسین و کارشناسان حوزههای مختلف کنترل خوردگی و رسوب در صنایع از فعالیتهای این شرکت دانشبنیان به شمار میرود.
محمدیان فرد، با اشاره به توانمندی در ارزیابی کیفی و آزمایشهای مرتبط، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در مجموعه محافظان بهود آب مشغول به فعالیت هستند؛ بیش از ۵۰ نفر از آنان فارغالتحصیلان مقاطع دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی هستند که در قالب متخصص و کارشناس به صنایع مختلف کشور خدمت ارائه میکنند.
وی با اشاره به تولید انواع مواد بازدارنده خوردگی و رسوب، تولید آنتی فوم های صنعتی و همچنین تولید برخی از مواد اولیه صنعتی افزود: امکان ارائه خدمات ازمایشگاهی در دامنه کاری تعریف شده در کنار خدمات مشاوره، فروش کیتهای میکروبی برای انجام تحقیقات اکادمیک از دیگر خدمات محافظان بهبود آب به شمار میرود.
این فعال فناور، با اشاره به ارتباط هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه و تجهیز هر چه بیشتر آزمایشگاههای تحقیقاتی صنعتی و دانشگاهی، عنوان کرد: با ارائه خدمات آزمایشگاهی با هزینههای منطقی، تسهیل واردات تجیهزات و فناوریهای جدید، فرهنگ سازی و جلب اعتماد صنایع مادر جهت پذیرش محصولات جایگزین و نیز بستر سازی جهت جلوگیری از مهاجرات افراد متخصص و دانشگاهی میتوان رشد اقتصاد دانشبنیان و پیشرفت فناوریها را شاهد بود.
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