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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۸

دستیار ویژه وزیر بهداشت اعلام کرد؛

شعبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاجیکستان تأسیس می شود

شعبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاجیکستان تأسیس می شود

دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تاسیس شعبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاجیکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمد حسین نیکنام در جلسه مشترک وزیر بهداشت کشورمان با وزیر بهداشت و تندرستی تاجیکستان با اشاره به نقاط مشترک دو کشور در حوزه سلامت، افزود: به زودی شعبه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاجیکستان تأسیس می‌شود.

وی افزود: ما مؤسسه آموزش بین المللی به نام «معتمد» داریم که آموزش مدیران نظام سلامت را برعهده دارد و در صورت نیاز، مدیران سلامت تاجیکستان می‌توانند از ظرفیت‌های این مؤسسه استفاده کنند.

وی ادامه داد: به زودی فهرستی از راهنماهای بالینی از ایران برای شما ارسال می‌شود تا برای کنترل و هدفمند کردن نظام سلامت در تاجیکستان مورد استفاده قرار گیرد.

نیکنام با بیان اینکه در زمینه سطح بندی نظام درمان نیز ایران آمادگی همکاری با تاجیکستان را دارد، گفت: در نظر داریم بیمارستان ایرانیان یا ابن سینا در تاجیکستان مرجع اصلی ارجاع بیماران از ایران به تاجیکستان شود. یعنی با تبادل با دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، بیماران از این مرکز برای ادامه روند درمان ارجاع شوند که این مهم نیازمند تبادل بین وزارت بهداشت دو کشور و دانشگاه‌های علوم پزشکی دو کشور خواهد بود.

کد مطلب 5838652

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