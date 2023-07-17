بالگرد اورژانس یاسوج دچار نقص فنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بالگرد امدادی اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد امروز دوشنبه در جریان عملیات انتقال بیمار دچار نقص فنی و احتمالاً سقوط شده است.

بر اساس اطلاعات منابع آگاه، بالگرد اورژانس دچار حریق شده و امدادرسانی به آن آغاز شده است.

مطابق اطلاعات به‌دست‌آمده این بالگرد امدادرسانی دقایقی پیش در منطقه آجم از توابع بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه دچار نقص فنی شده است.

بالگرد امدادرسانی اورژانس برای امداد درسانی به یک مادر باردار و یک نوجوان دارای مشکل تنفسی به منطقه اجم اعزام شده بود که در هنگام امدادرسانی دچار مشکل شد.

گفته می‌شود که در جریان سقوط بالگرد امدادرسانی به کسی آسیب نرسید؛ اما لاشه بالگرد در حال سوختن است.

علت این حادثه برای بالگرد امدادرسانی هنوز اعلام نشده است.

تا لحظه مخابره این خبر از تلفات و جزئیات حادثه توسط دستگاه‌های مسئول گزارشی اطلاع‌رسانی نشده است.