دولت مطالبات گندمکاران را به موقع پرداخت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان پیرامون حل مشکل گندم کاران به وزیر کشور تذکر دادند. نیاز به یک حرکت جدی در حل مشکل گندمکاران داریم.
وی بیان کرد: قیمتی که دولت گندم را از گندمکاران خریداری میکند، حتی هزینه تمام شده آنان را کفاف نمیدهد. اگر دولت بخواهد همین گندم را از خارج وارد کند، هزینه تمام شده آن بیشتر است. برای حفظ امنیت غذایی کشور لازم است به موقع مطالبات گندمکاران پرداخت شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیرامون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز در برنامه ششم توسعه مصوب شد تا ظرف ۵ سال با شیب تعریف شده فاصله بین حقوق بازنشستگان با شاغلان به حداکثر ۱۰ درصد برسد. دولت گذشته در این زمینه کوتاهی کرد اما دولت سیزدهم گامهای خوبی برداشته است. انتظار میرود هم قانون قبلی اجرایی شود و هم در برنامه هفتم مشکلات بازنشستگان دیده شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیرامون کنسرت ابتذالی که در برج میلاد برگزار شد و محل ترویج منکرات بود، وزیر ارشاد نیز شریک بوده و باید پاسخگو باشد. افکار عمومی مردم با این کنسرت جریحه دار شد و باید در صدور مجوزهای چنین کنسرتهایی تجدید نظر شود.
ذوالنوری تاکید کرد: کسانی که مسئولیت برج میلاد را در اختیار دارند، باید توجه کنند تا شریک گناه نباشند و زمینه فساد و گناه را در کشوری که شهدا ایجاد کردند، ایجاد نکنند. شهردار تهران نیز باید بر روی کنسرتها و تجمعاتی که در برج میلاد برگزار میشود، نظارت داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به حضور تعدادی از فرماندهان سپاه استانی و نواحی در مجلس، گفت: از تک تک نیروهای مسلح و کارکنان آنها به ویژه سپاه تقدیر و تشکر میکنم. وجود نیروهای مسلح باعث قوام و دوام جامعه و امنیت مردم است. آنها در دوران دفاع مقدس و بعد از آن و در جریان حملات نیمه سخت و نرم دشمن از میهن و ارزشهای انقلاب دفاع کرده و خود را فدای ملت کردند و ایستادند.
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