جزئیات حادثه بالگرد اورژانس از زبان میعادفر/ سرنشینان سالم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه تماسی با اورژانس یاسوج گرفته می‌شود که یک بچه ۱۲ ساله دچار مشکل «دیستروفی تنفسی» شده و نیاز به کمک دارد و باتوجه به اینکه مسیر صعب‌العبور بوده و نزدیک‌ترین پایگاه از نظر زمانی دو ساعت و نیم فاصله داشته اقدام به اعزام بالگرد می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی بالگرد به محل می‌رسد موقع نشستن دچار نقص فنی می‌شود که باید علت را بررسی کنیم.

میعادفر با بیان اینکه خوشبختانه سرنشینان بالگرد همه سالم هستند، یادآور شد: تکنسین ما اقدامات درمانی را برای کودک ۱۲ ساله انجام داده است و از دو مسیر آمبولانس زمینی فرستادیم که بیمار به مرکز درمانی منتقل شود.

رئیس سازمان اورژانس با بیان اینکه ما در هر استان تقریباً یک بالگرد داریم، افزود: از شیراز کمک خواستیم که به‌خاطر گرما و دمای هوا بالگرد نمی‌تواند اعزام شود.

میعادفر کمبود بالگرد، نوع بالگردهای جدید مخصوص به فوریت‌های پزشکی و وضعیت اعتبارات اورژانس هوایی را از مشکلات این حوزه برشمرد.

وی یادآور شد: تقریباً در شعاع ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتری پایگاه داریم؛ اما با توجه به گرمای شدید و اینکه برخی بالگردها را از سایر سازمان‌ها استفاده می‌کنیم و بالگردهایی نیستند که در همه دماها و شرایط پرواز کنند مجبوریم بخشی از کار را از طریق زمینی پوشش دهیم.

رئیس سازمان اورژانس یادآور شد: بالگرد امدادی اورژانس در جریان اتفاق امروز آسیب جدی دیده است و قابل پرواز نیست و مسئولان فنی باید بررسی کنند که علت حادثه چه بوده است.

وی با بیان اینکه بالگرد هنگام لندینگ سقوط کرده است، گفت: اگر این اتفاق در ارتفاع بالا بود برای خلبان و سرنشینان حتماً مشکل ایجاد می‌شد.

میعادفر عنوان کرد: داخل بالگرد دو نفر خلبان و کمک‌خلبان و یک نفر تکنسین فوریت‌های پزشکی یعنی در مجموع سه نفر حضور داشته‌اند.