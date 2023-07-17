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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۷

فرمانده انتظامی کنگان:

اعضای باند سارقین سیم برق در کنگان دستگیر شدند

اعضای باند سارقین سیم برق در کنگان دستگیر شدند

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان کنگان از دستگیری اعضای باند سارقین کابل برق و کشف ۶ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان کنگان رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی کنگان با افزایش گشت‌های هدفمند موفق به شناسایی و دستگیری سه سارق حرفه ای و سابقه دار شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات پلیسی به ۶ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف که جهت سیر مراحل بعدی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ حبیبی بیان داشت: مقابله قاطعانه با مخلان امنیت و آرامش مردم از اولویت اصلی پلیس بوده و پلیس برابر قانون با اینگونه افراد با جدیت و اقتدار برخورد می‌کند، ضروری است در این خصوص شهروندان با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه پلیسی در پیشگیری از وقوع سرقت و دیگر جرایم به خوبی ایفای نقش کنند.

کد مطلب 5838827

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