به تمام تهدیدات دشمنان آگاهیم و برای همه آنها برنامه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی ظهر دوشنبه در بازدید از تیپ مخصوص ۲۵ واکنش سریع ارتش مستقر در تبریز با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه‌ها توان خود را به رخ دشمنان کشیده‌، گفت: به تمام تهدیدات دشمنان ضدنظام آگاهیم و برای آنها برنامه داریم.

وی با تأکید بر دلاوری‌های نیروهای مسلح کشور ادامه داد: آنچه که در آینده اتفاق می‌افتد را نیروهای مسلح ما در گذشته به خوبی از خود نشان داده و امتحان خود را به شکل ایده‌آل پس داده‌اند.

وی ارزیابی رزمی عملیاتی تیپ مخصوص ۲۵ واکنش سریع نیروی زمینی ارتش در تبریز را یکی از اهداف مهم سفر خود به آذربایجان شرقی به همراه همراه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد.

امیر سرلشکر موسوی افزود: یگان‌های عملیاتی از روحیه و آمادگی بالایی برخوردارند، اما به این مرحله راضی نیستیم و هر لحظه در حال ارتقای توانمندی‌های خود هستیم.

موسوی افزود: با توجه به پیچیدگی تهدیدات دشمنان، همواره آمادگی خود را در یگان‌های مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتقا داده و امیدواریم با ارزیابی‌های امروز در آذربایجان شرقی به نتایج مطلوبی در این رابطه برسیم.

تکاوران تیپ ۲۵ واکنش سریع نیروی زمینی ارتش در حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش به رزم عملیاتی و اجرای تاکتیک‌های یک‌گلوله یک هدف، پاکسازی ساختمان، هلی برن، مشق عملیات سریع، رهایی گروگان، تازش موتوری و جنگ تن به تن پرداختند.