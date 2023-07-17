محمدسجاد احسانفر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانک اطلاعات هنرمندان و فعالان فرهنگی شهرستان ساوجبلاغ به روزرسانی و تکمیل میشود.
وی بیان کرد: از تمامی هنرمندان و فعالان فرهنگی در گروههای هنری، مراکز آموزشی، گروههای جهادی فرهنگی، فعالان فرهنگی و هنری انقلاب به ویژه فعالان روستاها که دغدغه کار جدی و اثرگذار فرهنگی هنری دارند دعوت میکنیم با ارسال مشخصات خود (نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تلفن، زمینه فعالیت) به شماره ۰۹۳۸۶۸۹۵۱۵۶ در پیامرسانهای مجازی در تکمیل بانک اطلاعات هنرمندان و فعالان فرهنگی این شهرستان با هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری در این زمینه همکاری کنند.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوجبلاغ تصریح کرد: مهمترین اهداف به روزرسانی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی فعالان فرهنگی و هنرمندان برنامهریزی و سیاست گذاری بر اساس اطلاعات درست و دقیق است.
وی متذکر شد: مبنای هر برنامهای آمار صحیح است و تکمیل بانک اطلاعات در نهایت به خود هنرمندان و فعالان فرهنگی نیز کمک میکند تا به وزن و جایگاه واقعی و مطلوب خود در شهرستان دست پیدا کنند.
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