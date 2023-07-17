به گزارش خبرگزاری مهر، امیدرضا تونی با اشاره به آسیب جدی‌ای که سیل اخیر چالوس به آبزیان رودخانه کرج وارد کرده، اظهار کرد: در این سیل علاوه بر تلفات جدی آبزیان، شاهد خسارت‌های دیگری مثل تخریب خاک منطقه، شسته شدن اراضی مستعد کشاورزی و از بین رفتن درختان و بوته‌ها بودیم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ارزیابی ریالی و احصاء جزئیات این خسارات کار ساده‌ای نیست ولی خسارت به محیط زیست به وضوح مشهود است.

وی با اشاره به اینکه این سیل به آبزیان پایین دست سد کرج خسارت زیادی وارد کرده، افزود: رودخانه حفاظت شده کرج زیستگاه انواع آبزیان خاص از جمله قزل آلای خال قرمز و زردک بود که این سیل بسیاری از آنها را از بین برد.

این مسئول تاکید کرد: بعد از وقوع این سیل حدود ۹۰ درصد از آبزیان پایین دست سد را از دست داده‌ایم.

رئیس اداره محیط زیست کرج گفت: این سیل شن و ماسه، گل و لای و سنگ را از دامنه‌ها شسته و به رودخانه کرج منتقل کرده بود و میزان شدت آن به قدری بود که تا چند روز آبرسانی به بخش زیادی از کرج و تهران هم با مشکل مواجه شد.

تونی تاکید کرد: با توجه به اینکه آب سد را هم برای مدیریت بحران مدتی بسته بودند، خسارتی جدی به آبزیان این بخش از رودخانه کرج وارد شده است.

وی ادامه داد: بعد از این سیل، سند تنظیمی کوچکی که در پایین دست سد امیرکبیر قرار داشت و به عنوان محیطی مناسب برای زیست و زادآوری آبزیان محسوب می‌شد به طور کامل از بین رفت.

این مسئول تصریح کرد: همانطور که گفته شد ارزیابی خسارت واقعی این سیل امکان پذیر نیست ولی طبق برآوردهای اولیه، تلفات آبزیان این منطقه بیش از ۳۸ میلیارد تومان خسارت در پی داشته است.

وی با بیان اینکه برای احیای آبزیان از دست رفته نیاز به اجرای پروژه‌های احیای اکوسیستم و همکاری و تعاملات ملی داریم، افزود: این کار ساده‌ای نیست و نیاز به اجرای پروژه‌های احیای اکوسیستم و حمایت جدی ملی داریم.

تونی ادامه داد: احیای اکوسیستم این منطقه نیاز به تخصیص هزینه زیاد و زمان طولانی است ولی غیر ممکن نیست و نباید ناامید شد.

وی گفت: احیای خسارت‌های محیط زیستی نیاز به زمان دارد و باید صبور بود و از طرف دیگر باید تلاش لازم را در ابعاد استانی و ملی برای انجام اقدامات لازم در این خصوص انجام داد.