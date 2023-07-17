به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی صادرات صنایع دستی ظهر دوشنبه با حضور ۹۰ تن از هنرمندان صنایعدستی البرز با همکاری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز، اداره کل امور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز نیز در این جلسه گفت: با پیشنهاد اداره کل میراثفرهنگی البرز لازم است هماهنگیها برای برگزاری کارگاهی با حضور فعالان موفق صادرات صنایعدستی و هنرمندان این عرصه انجام شود.
رضا جعفری بیان کرد: توانمندیهای صادراتی البرز در حوزه صنایع دستی بالا است و باید از این ظرفیت بهترین استفاده را کرد.
وی توانمندیهای صادراتی البرز در دیگر حوزهها را نیز بسیار بالا برشمرد و افزود: البرز ۳۵۰۰ کارخانه تولیدی و صنعتی دارد که از این بین ۱۵۰ برند ملی در استان به فعالیت مشغول هستند و لازم است در زمینه آموزش صادرات به این ظرفیت عظیم اقدام کنیم.
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