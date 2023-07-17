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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۷

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز:

توانمندی‌های صادراتی البرز در حوزه صنایع دستی بالا است

توانمندی‌های صادراتی البرز در حوزه صنایع دستی بالا است

کرج- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز گفت: توانمندی‌های صادراتی البرز در حوزه صنایع دستی بالا است و باید از این ظرفیت بهترین استفاده را کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی صادرات صنایع دستی ظهر دوشنبه با حضور ۹۰ تن از هنرمندان صنایع‌دستی البرز با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، اداره کل امور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز نیز در این جلسه گفت: با پیشنهاد اداره کل میراث‌فرهنگی البرز لازم است هماهنگی‌ها برای برگزاری کارگاهی با حضور فعالان موفق صادرات صنایع‌دستی و هنرمندان این عرصه انجام شود.

رضا جعفری بیان کرد: توانمندی‌های صادراتی البرز در حوزه صنایع دستی بالا است و باید از این ظرفیت بهترین استفاده را کرد.

وی توانمندی‌های صادراتی البرز در دیگر حوزه‌ها را نیز بسیار بالا برشمرد و افزود: البرز ۳۵۰۰ کارخانه تولیدی و صنعتی دارد که از این بین ۱۵۰ برند ملی در استان به فعالیت مشغول هستند و لازم است در زمینه آموزش صادرات به این ظرفیت عظیم اقدام کنیم.

کد مطلب 5838954

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