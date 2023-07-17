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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۸

فرمانده انتظامی کرج خبر داد؛

دستبند پلیس پایان کار مالخر اموال مسروقه در کرج

دستبند پلیس پایان کار مالخر اموال مسروقه در کرج

کرج- فرمانده انتظامی شهرستان کرج گفت: مأموران کلانتری ۳۰ اسلام آباد در عملیاتی ضربتی با دستگیری مالخر اموال مسروقه در شهر کرج، به فعالیت مجرمانه او خاتمه دادند.

سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۳۰ اسلام آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت گسترده شخصی در زمینه خریداری اموال مسروقه مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج افزود: در ادامه پس از تحت نظر قرار دادن تحرکات متهم و تکمیل تحقیقات مقدماتی، با هماهنگی مراجع قضائی نامبرده در عملیاتی ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر و تعداد قابل توجهی اموال مسروقه از قبیل لوازم خودرو و منزل، تجهیزات صنعتی و.. از مخفیگاه او کشف شد.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها به خریداری ۸ فقره اموال مسروقه معترف و جهت صدور احکام به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5838994

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