دستبند پلیس پایان کار مالخر اموال مسروقه در کرج

سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۳۰ اسلام آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت گسترده شخصی در زمینه خریداری اموال مسروقه مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج افزود: در ادامه پس از تحت نظر قرار دادن تحرکات متهم و تکمیل تحقیقات مقدماتی، با هماهنگی مراجع قضائی نامبرده در عملیاتی ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر و تعداد قابل توجهی اموال مسروقه از قبیل لوازم خودرو و منزل، تجهیزات صنعتی و.. از مخفیگاه او کشف شد.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها به خریداری ۸ فقره اموال مسروقه معترف و جهت صدور احکام به مراجع قضائی معرفی شد.