به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در توئیتی نوشت: دیروز در سالن اجلاس مراسمی با حضور رئیس جمهور برای تجلیل از خانواده‌های فرزندپذیر تشکیل شد. برخی از این خانواده‌ها تنها کودکانی که دارای معلولیت یا بیماری صعب‌العلاج بودند را پذیرش می‌کردند. خدا را شکر که در جامعه ما چنین انسان‌های با همت عالی وجود دارند.

اما خبر خوب این بود که برخی شیرخوارگاه‌ها تعطیل شده و برخی تعداد کمی نوزاد با شرایط خاص را نگهداری می‌کنند. این امر به دلیل اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌ها انجام گرفته و به جای مراحل اداری طولانی فرزندپذیری با تصمیمی جهادی نوزادان در قالب امین موقت به سرعت به آغوش خانواده منتقل می‌شوند.

به یاد دارم در اولین سفرهای استانی هنگام دیدار از شیرخوارگاه‌ها یکی از مشکلات مهمی که مطرح می‌شد عدم وجود ظرفیت و امکانات برای پذیرش تعداد زیاد نوزادان و همچنین قوانین دست و پاگیر برای فرزند پذیری خانواده‌ها بود. به گونه‌ای که نوبت واگذاری گاه چندین سال به طول می‌انجامید.

مثلاً زوجینی را دیدم که دو سال به بهزیستی سر می‌زدند و طفل انتخابی خود را در آغوش می‌گرفتند و ساعاتی را با او می‌گذراندند ولی به دلیل عدم موفقیت در طی کردن مراحل اداری و درگیر شدن با بوروکراسی‌های غیر لازم نمی‌توانستند او را به خانه ببرند.

پس در مدت کوتاه هم می‌توان تصمیمات کارساز و تحول آفرین گرفت.

تشکر از وزارت رفاه و سازمان بهزیستی