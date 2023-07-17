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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۷

رئیس پارک علم و فناوری بوشهر:

۳۰ شرکت دانش بنیان استان بوشهر در حوزه دریا فعالیت می‌کنند

۳۰ شرکت دانش بنیان استان بوشهر در حوزه دریا فعالیت می‌کنند

بوشهر- رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر با بیان اینکه ۱۶۰ شرکت دانش بنیان در این استان فعالیت دارد، گفت: ۳۰ شرکت به صورت تخصصی در حوزه دریا و دریانوردی فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن دشتی عصر دوشنبه در نشست با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: استان بوشهر در صورت راه اندازی پارک علم و فناوری دریا می‌تواند پیشگام این حوزه باشد و نیاز استان‌های ساحلی در حوزه دریا را به نحو مطلوبی تأمین کند.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر افزود: در استان بوشهر اکنون ۱۶۰ شرکت دانش بنیان فعالیت دارد که از این شمار ۳۰ شرکت به صورت تخصصی در حوزه دریا و دریانوردی فعالیت می‌کنند.

وی اظهار کرد: با وجود چنین ظرفیت تخصصی و ارزشمند استان بوشهر می‌تواند استان پیشرو در راه اندازی پردیس علم و فناوری دریا باشد.

دشتی افزود: با توجه به اهمیت مرکز یاد شده انتظار می‌رود اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز بتواند به سهم خود برای راه اندازی پردیس علم و فناوری دریا گام بردارد.

کد مطلب 5839195

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