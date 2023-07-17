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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۸

فرماندار دشتستان:

شورای نگهبان با اقتدار از نظام اسلامی مراقبت می‌کند

شورای نگهبان با اقتدار از نظام اسلامی مراقبت می‌کند

بوشهر- فرماندار دشتستان گفت: شورای نگهبان با اقتدار از نظام اسلامی مراقبت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی عصر دوشنبه در دیدار با اعضای شورای نگهبان شهرستان دشتستان اظهار داشت: شورای نگهبان یک نهاد مقدس است که نقش مهمی را در نظام جمهوری اسلامی ایفا می‌کند.

وی ضمن تبریک سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان بیان داشت: شورای نگهبان با نظارت مستقل و مفید بر عرصه انتخابات، مسیر رشد و ترقی جامعه را به دوش کشیده است.

فرماندار دشتستان ادامه داد: شورای نگهبان همواره با اقتدار در حراست از قانون و کیان ملی و صیانت از نظام و پاسداری از جمهوری اسلامی نقش آفرینی کرده است.

وی تاکید کرد: کار شورای نگهبان کاری بسیار ظریف و تأثیرگذار در سرنوشت کشورمان است که باید با حساسیت و تلاش شبانه روزی انجام شود.

فرماندار دشتستان به مناسبت ۲۶ تیر ماه سالروز تأسیس نهاد مقدس شورای نگهبان با اعضای شورای نگهبان شهرستان دیدار کرد.

کد مطلب 5839280

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