به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی عصر دوشنبه در دیدار با اعضای شورای نگهبان شهرستان دشتستان اظهار داشت: شورای نگهبان یک نهاد مقدس است که نقش مهمی را در نظام جمهوری اسلامی ایفا می‌کند.

وی ضمن تبریک سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان بیان داشت: شورای نگهبان با نظارت مستقل و مفید بر عرصه انتخابات، مسیر رشد و ترقی جامعه را به دوش کشیده است.

فرماندار دشتستان ادامه داد: شورای نگهبان همواره با اقتدار در حراست از قانون و کیان ملی و صیانت از نظام و پاسداری از جمهوری اسلامی نقش آفرینی کرده است.

وی تاکید کرد: کار شورای نگهبان کاری بسیار ظریف و تأثیرگذار در سرنوشت کشورمان است که باید با حساسیت و تلاش شبانه روزی انجام شود.

فرماندار دشتستان به مناسبت ۲۶ تیر ماه سالروز تأسیس نهاد مقدس شورای نگهبان با اعضای شورای نگهبان شهرستان دیدار کرد.