به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره هیئت ورزش‌های دریایی و ساحلی استان بوشهر با بیش از ۱۵۰ ورزشکار در رشته‌های استندآپ پدل برد، اسکی روی آب، جت اسکی، ماهیگیری و قایق‌های تندرو در ساحل پارک باسیدون برگزار شد.

در این جشنواره به جهت مشارکت بیشتر مردم و آشنایی عموم با این ورزش‌ها، ورزشکاران رشته‌های دیگر از قبیل والیبال ساحلی، فریزبی، کایت بردینگ نیز حضور داشتند.

همچنین ورزشکارانی از سایر شهرستان‌های استان بوشهر نظیر جم، کنگان، عسلویه و گناوه حضور داشته و به معرفی رشته‌های ورزشی ساحلی و دریایی به عموم مردم پرداختند.