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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۸

با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار؛

اولین جشنواره هیئت ورزش‌های دریایی و ساحلی استان بوشهر برگزار شد

اولین جشنواره هیئت ورزش‌های دریایی و ساحلی استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- اولین جشنواره هیئت ورزش‌های دریایی و ساحلی استان بوشهر با بیش از ۱۵۰ ورزشکار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره هیئت ورزش‌های دریایی و ساحلی استان بوشهر با بیش از ۱۵۰ ورزشکار در رشته‌های استندآپ پدل برد، اسکی روی آب، جت اسکی، ماهیگیری و قایق‌های تندرو در ساحل پارک باسیدون برگزار شد.

در این جشنواره به جهت مشارکت بیشتر مردم و آشنایی عموم با این ورزش‌ها، ورزشکاران رشته‌های دیگر از قبیل والیبال ساحلی، فریزبی، کایت بردینگ نیز حضور داشتند.

همچنین ورزشکارانی از سایر شهرستان‌های استان بوشهر نظیر جم، کنگان، عسلویه و گناوه حضور داشته و به معرفی رشته‌های ورزشی ساحلی و دریایی به عموم مردم پرداختند.

اولین جشنواره هیئت ورزش‌های دریایی و ساحلی استان بوشهر برگزار شد

کد مطلب 5839282

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