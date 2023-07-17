به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، درگیریها میان ارتش سودان به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع این کشور به فرماندهی ژنرال حمیدتی همچنان ادامه دارد.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که جنگندههای ارتش سودان مراکز تجمع نیروهای پشتیبانی سریع در نزدیکی شهرک ورزشی در جنوب خارطوم را بمباران کردهاند.
پهپادهای ارتش سودان نیز مراکز تجمع نظامیان پشتیبانی سریع در منطقه الجریف واقع در شرق خارطوم، پایتخت سودان و پادگان خوله واقع در خارطوم را هدف قرار دادند.
منابع محلی گزارش دادند که جنگندههای ارتش، منطقه «حله حمد» در مجاورت کاخ ریاست جمهوری سودان واقع در شهر خارطوم بحری را نیز بمباران کردهاند و سلاحهای نیروهای پشتیبانی سریع را منهدم نمودهاند.
منابع وابسته به ارتش اعلام کردند که نیروهای مسلح سودان توانستهاند پس از درگیری با نیروهای خلق آزادیبخش سودان به فرماندهی عبدالعزیز الحلو، کنترل پادگان دلوکا را درجنوبغرب شهر کادقلی، مرکز استان کردفان جنوبی به دست بگیرند.
منابع محلی اعلام کردند که شهر کاس واقع در شمالغرب نیالا، مرکز استان دارفور جنوبی نیز صحنه درگیری میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع سودان و بهکارگیری سلاحهای سبک و سنگین بوده است.
از سوی دیگر ارتش سودان، نیروهای پشتیبانی سریع این کشور را به بمباران بیمارستان تخصصی علیا واقع در امدرمان در غرب خارطوم، کشتار ۳ بیمار و رساندن آسیبهای فراوان به این بیمارستان متهم کرد.
بیمارستان تخصصی علیا، از جمله بیمارستانهای ارتش سودان است که در منطقه «حوزه درمان ارتش» در امدرمان قرار دارد و به گفته مسئولان دولتی برخی از مقامات حکومت پیشین سودان از جمله عمر البشیر، رئیس جمهور برکنارشده سودان نیز در آن حضور دارند.
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