بالاخره «بایدن» از «نتانیاهو» دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی محتوای گفتگوی تلفنی وی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را منتشر کرد.
دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد: نتانیاهو در تماس تلفنی طولانیمدت خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، تقویت همکاریهای مشترک، مهار تهدیدهای ایران (!) و نیروهای وابسته به آن و تلاش برای برقراری صلح و ثبات در کرانه باختری را مورد بحث و بررسی قرار داد!
این دفتر در بیانیه خود با اشاره به طرح جنجالی اصلاحات قضایی نتانیاهو افزود: نتانیاهو رئیس جمهور آمریکا را در جریان قانونی که هفته آینده در کنست تصویب خواهد شد، قرار داد.
همچنین پس از کشوقوسهای فراوان پیرامون چرایی عدم دعوت بایدن از نتانیاهو برای سفر به آمریکا، بالاخره دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بایدن در این تماس تلفنی از نتانیاهو دعوت کرده ضمن سفر به این کشور در نشستی که در آینده در آمریکا برگزار خواهد شد، شرکت کند.
این در حالی است که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی قرار است فردا سهشنبه با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا دیدار کند.
منابع آگاه اعلام کردهاند که در این گفتگو مسائلی چون فعالیتهای منطقهای رژیم صهیونیستی و روابط نظامی ادعایی روسیه و ایران مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
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