بهروز افشاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرداری نسبت به مناسبسازی مسیرهای ورودی برای استفاده معلولین و جانبازان اهتمام داشته باشند.
وی بیان کرد: مناسبسازی معابر و اماکن یک پیشنهاد نیست، بلکه یک الزام محسوب میشود و تمامی دستگاهها و متولیان امر باید زمینه استفاده تمامی شهروندان از امکانات شهری را فراهم کنند. تا مشکلی برای قشر کمتوان جامعه ایجاد نشود.
عضو شورای اسلامی شهر هشتگرد با تقدیر از اقدامات انجامشده در این شهر در راستای استانداردسازی معابر و بوستانها به عدالتمحوری در توزیع خدمات اشاره کرد و متذکر شد: مناسبسازی مبلمان شهری، عابر بانکها، لوازم ورزشی و … میتواند در تحقق این نقش مهمی را ایفا کند.
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