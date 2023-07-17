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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۳:۱۶

رئیس ورزش و جوانان شاهرود خبر داد؛

برگزاری اردوی تیم تکواندو نونهالان کشور در شاهرود

برگزاری اردوی تیم تکواندو نونهالان کشور در شاهرود

شاهرود- رئیس ورزش و جوانان شاهرود از برگزاری اردوی تیم ملی تکواندوی نونهالان کشور در این شهرستان خبر داد و گفت: ۲۴ ورزشکار از سراسر کشور در این اردو حضور دارند.

مقداد تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اردوی تیم ملی نونهالان تکواندوی کشور در شاهرود خبر داد و ابراز کرد: ۲۴ تکواندو کار زیر نظر حامد جعفری سرمربی تیم ملی تکواندوی نونهالان کشور، تمرین می‌بینند.

وی با بیان اینکه تکواندوکاران تیم ملی ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی بیروت آماده می‌شوند، افزود: این اردو دو هفته به طول خواهد انجامید و تلاش شده تا همه شرایط برای ورزشکاران مهیا شود.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه تکواندوکارانی از سراسر کشور در این اردو حضور دارند، ابراز کرد: دو نونهال پسر و یک دختر شاهرودی نیز در تیم ملی تکواندو حضور دارند و تمرینات خود را دنبال می‌کنند.

تیموری با بیان اینکه بنیامین محمدی و آتیلا مولانا از شهرستان شاهرود در اردوی تیم ملی پسران تکواندوی کشور حضور دارند، ابراز کرد: اردو شرایط خوبی دارد و ورزشکاران نیز تمرینات خوبی را پشت سر می‌گذارند.

وی هدف و محور اردو را ارتقای آمادگی ورزشکاران تیم ملی تکواندوی نونهالان ایران برای حضور در مسابقات آسیایی دانست و افزود: این رقابت‌ها در ۱۰ وزن برگزار خواهد شد.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود تاریخ رقابت‌های آسیایی را پانزدهم شهریورماه در لبنان اعلام کرد و گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا شرایط مهیا سازی تیم برای رقابت‌ها به بهترین نحو صورت گیرد.

تیموری گفت: طبق اعلام سرمربی تیم ملی تکواندوی کشور در شش وزن اول دو ورزشکار و چهار وزن دوم هر وزن سه ورزشکار حضور خواهند داشت که مجموعاً ۲۴ ورزشکار را شامل می‌شوند.

کد مطلب 5839350

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