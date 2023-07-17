به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی بعد از ظهر دوشنبه در همایش بزرگداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان در استان قزوین با بیان اینکه شورای نگهبان رکن استوار نظام جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: شورای نگهبان حافظ آرمان‌های جمهوری اسلامی وجهت گیری به سمت چشم اندازهای بلند نظام است.

وی افزود: اولین آرمان و چشم انداز انقلاب اسلامی این است که همه در نظام اسلامی باید به دنبال تحقق عبودیت و بندگی باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: اگر شاکله نهاد قانون گذاری و یا دستگاه قضا و دولت و هر بخش دیگری بر این باشد که همه هم و غم ما ایجاد جامعه‌ای بر اساس بندگی و عبودیت بود به وظیفه خود عمل کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه خدای متعال به طور فراوان عدالت را برای ما به عنوان آرمان و چشم انداز معرفی کرده است، تاکید کرد: همه کتاب‌های آسمانی آمده‌اند تا فرهنگ مردم ارتقا یافته و کاری کنند که مردم خود برای قسط به پا خیزند.

آیت الله عابدینی با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم به این معنا و به «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» توجه کنیم، ادامه داد: خدای متعال کامل نشان داده که در عالم همه باید تحت ولایت خداوند باشند.

وی ادامه داد: هیچکس در عالم بدون ولایت نیست اما ولی برخی شیطان و هوای نفسانی آنها است و ولی برخی نیز خداوند باری‌تعالی است.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه انبیا به دنبال جهت دادن این ولایت به سمت خداوند هستند، تصریح کرد: رسالت همه مؤمنین است که برای تحقق ولایت خدای متعال به پا خیزند.

وی عنوان کرد: همانطور که انتظار ظهور برای ما مهم است در زمان قبل از بعثت پیامبر (ص) انتظار بعثت رسول اکرم (ص) نیز مهم و مطرح بوده است.

آیت الله عابدینی ادامه داد: با نگاهی به رسالت انبیا تا قبل از بعثت پیامبر اکرم (ص) مشخص می‌شود که هر کدام از انبیا در حیطه رسالت گروه مشخصی بود اما حیطه رسالت رسول اکرم (ص) برخلاف دیگر انبیا برای جمیع مردم دنیا است.

وی ادامه داد: ما امروز در زمانی زندگی می‌کنیم که باید زمینه ساز ظهور منجی (عج) هستیم که قرار است با ظهور خود رسالت انبیا را محقق کند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین اضافه کرد: ما باید تلاش کنیم که هر آدمی در هرجای دنیا پیام قرآن و رسول اکرم (ص) را بشنود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: همیشه دوقطبی‌های فریبنده و غیر واقعی و مضر و منحرفانه بوده و سعی کرده مردم را مشغول کند اما این دوقطبی با چشم اندازها و نگرش‌های قرآنی منافات دارد.

آیت الله عابدینی در پایان یادآور شد: خداوند برای ما تنها یک دوقطبی ایجاد کرده و آن دو قطبی مستضعفان و مستکبران است و خود نیز در طرف مستضعفان قرار گرفته است