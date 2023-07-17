به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی روز دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به اهمیت طرح جهش تولید در دیمزارها اشاره کرد و اظهار داشت: باتوجه‌به اینکه در سال زراعی ۱۱۴۰۳-۱۴۰۲ سهمیه اجرایی طرح جهش تولید در استان ۳۷۰ هزار هکتار منظور شده که این یک ظرفیت مناسب برای توسعه بخش کشاورزی استان محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از فرصت‌های بسیار مهم استان اجرایی‌شدن طرح جهش تولید است که اگر این امر توسعه یابد بی‌تردید به اقتصاد کشاورزان استان کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان در امر توسعه بخش کشاورزی مؤثر است، گفت: یکی از نقش‌های اثرگذار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان حمایت از کشاورزان و انتقال دانش فنی و ترویجی به بهره‌برداران است که از این نظر ستاد اجرایی فرمان امام در استان عملکرد مطلوبی داشته است.

شاهرخی به ارائه درست آمار و اطلاعات در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از ابزارهای مهم در حوزه توسعه آمار و اطلاعات دقیق و درست است که باعث ارزیابی درست در روند کار مدیران و مجریان طرح می‌شود که متأسفانه یکی آزمایش‌های بخش کشاورزی در برخی از حوزه‌ها عدم آمار دقیق و صحیح است که انتظار می‌رود کارشناسانی که در زمینه ارائه آمار فعالیت می‌کنند در ارائه آمار درست تلاش کنند تا در روند کار چالشی ایجاد نشود.