اولویت اشتغال باید با بومی گزینی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی صبح سه شنبه در جمع مردم بهمئی در مصلای شهر لیکک افزود: هرگاه نیروی انسانی در منطقه وجود دارد، گزینش افراد از دیگر استانها فرسودگی نیروی انسانی و ضایع شدن حق افراد منطقه است.
وی با بیان اینکه هدف ما از سفرهای استانی رفع مشکلات است، گفت: در این منطقه ظرفیت وجود دارد و باید از ظرفیتها استفاده شود.
ورود وزارت نفت به حوزه مسئولیتهای اجتماعی
رئیسی اظهار داشت: چاههای نفت در این منطقه ثروتی برای کشور تولید میکند و باید بخشی از این ثروت برای توسعه یافتگی منطقه لحاظ شود.
وی با بیان اینکه در مسئولیتهای اجتماعی، وزارت نفت باید ورود کند، گفت: بخشی از درآمدهای نفتی به رفع مشکلات محلی اختصاص خواهد یافت.
رئیس جمهور تصریح کرد: این شهرستان دارای ظرفیت گردشگری مطلوبی است که توسعه آنها نیازمند زیر ساخت است و یکی از این زیر ساختها، زیرساختهای درمانی است که در این راستا امروز بیمارستان ۳۲ تختخوابی بهمئی به بهره برداری رسید.
جادههای مواصلاتی توسعه مییابد
وی افزود: یکی دیگر از زیر ساختها جاده مواصلاتی است و ما بنا داریم بن بست این شهرستان را شکسته و جادههای مواصلاتی را در این استان تقویت کنیم.
رئیسی با اشاره به تاریخی بودن شهرستان بهمئی گفت: این تاریخ و تمدن در این شهرستان قابل ارائه به گردشگران است و وجود قلعهای تاریخی در این شهرستان خود گویای تمدنی کهن در این منطقه است که باید از آن در راستای توسعه گردشگری استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بهمئی با همه غیر برخورداری که دارد، ظرفیتهای فراوانی دارد، تصریح کرد: بنای این دولت عبور کردن از کنار چالشها نیست بلکه در قلب مسئله قرار گرفته و مشکلات را حل میکنیم و تنها به شعار بسنده نکرده و برای چالهها باید چاره اندیشید و نباید از کنار آن گذشت.
لزوم مدیریت مناسب آب
رئیس جمهور کار دولت را چاره کردن برای رفع مشکلات و حل مسئله عنوان کرد و گفت: این منطقه کم آب نیست اما باید مدیریت آب در آن انجام شود تا آب برای شرب، کشاورزی و صنعت فراهم باشد.
رئیسی با بیان اینکه برای مدیریت آب طرحهای مختلفی تعریف و اجرا شده و در حال اجرا است، گفت: برای آبرسانی به نقاط مختلف استان اعتبار قرار داده شده است و برای روستاها و جادههای روستایی باید یک کار جهادی انجام شود که منتج به نتیجه میشود.
وی تصریح کرد: مردم بهمئی باید از سدهایی که در اطراف وجود دارد بهره مند شوند.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه اعتباراتی که برای جادهها گذاشتیم مطلوب است، گفت: صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نباید برای مردم مشکل زیست محیطی ایجاد کند و اگر چنین مشکلی باشد، پرداخت عوارض نسبت به مناطقی که آلایندگی وجود دارد، مصوب شده است.
وی تاکید کرد: در راستای اشتغالزایی در بهمئی باید کارگروهی تشکیل شود که در مدت کوتاه برای اشتغال، کار فوری انجام شود.
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