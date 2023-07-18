محمدرضا پناه‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انشعابات غیرمجاز به دلیل اینکه نظارتی بر آنها نیست منجر به افزایش بی‌رویه مصرف آب می‌شود و در برخی موارد بحران کمبود آب می‌شود.

وی بیان کرد: در این روزها که استان با تنش آبی مواجه بود و آب شرب برخی از مناطق قطع می‌شد، بعضاً برخی از افرادی که دارای انشعابات آب غیرمجاز بودند با استفاده از آب شرب به مواردی مانند آبیاری باغ‌های خود می‌پرداختند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان ساوجبلاغ تصریح کرد: در این راستا صبح امروز با حضور بخشدار بخش مرکزی ساوجبلاغ بعد از شناسایی انشعابات خارج از بافت و غیرمجاز آب شرب روستای احمد آباد اعتمادالدوله که باعث بحران کمبود آب در چندین روستا شده بود قطع و جمع آوری شد.

وی متذکر شد: تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی در دستور کار مسئولان قرار گرفته و در حال انجام است.