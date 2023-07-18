به گزارش خبرگزاری مهر، مهری سادات موسوی با اشاره به ترافیک روز افزون کلان‌شهرها از جمله تهران و در راستای سرعت بخشیدن به خدمات اورژانس اجتماعی کشور، گفت: این نشست در امتداد تلاش‌های صورت‌گرفته در ۲ دهه اخیر، با تمرکز بر امکان‌سنجی استفاده از موتور در ارائه خدمات اورژانس اجتماعی برای مداخلات بهنگام در سطح کشور به گروه‌های هدف صورت گرفته است.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اکنون ۳۶۴ مرکز مداخله در بحران فردی خانوادگی و اجتماعی (مرکز اورژانس اجتماعی) در سطح کشور فعالیت می‌کنند، افزود: در حال حاضر تیم تخصصی مرکز اورژانس اجتماعی با استفاده از ۴۲۶ خودرو در سراسر کشور خدمت ارائه می‌کند.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به افزایش تماس‌های صورت‌گرفته با خط ۱۲۳ در خصوص کودک‌آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری، معلول‌آزاری و … حضور بهنگام مددکاران و روانشناسان برای مداخله ضروری است؛ لذا برای رفع چالش و مشکلات کلان‌شهرها بالاخص استان تهران استفاده از تجارب سازمان‌های پیشرو در استفاده از موتور در ارائه خدمات تخصصی برای تصمیم‌گیری در فرآیند توسعه ناوگان اورژانس اجتماعی مغتنم است.

مؤمنی: ضرورت آموزش به حوزه‌های خدمت رسان برای حمایت‌های روانی و مددکاری اولیه

مؤمنی رئیس اداره جستجو جمعیت هلال احمر در تبیین و تشریح اقدامات امدادرسانی در هلال احمر و حساسیت فوریت‌های آسیب‌های اجتماعی همچون خودکشی، کودک‌آزاری و … پیشنهاد آموزش به پلیس، آتش‌نشانی و اورژانس و… به عنوان حوزه‌های خدمت رسان در وقوع حادثه و بحران برای حمایت‌های روانی و مددکاری اولیه در محل حادثه را مطرح کرد.

غیبی: آمادگی اورژانس تهران برای تبادل تجربیات با سازمان بهزیستی کشور

غیبی جانشین معاون فنی اورژانس کل کشور ضمن تشریح فرآیند ارائه خدمات مبتنی بر موتور لانس (موتور آمبولانس) آمادگی اورژانس تهران را در همکاری با سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد.

کشوری رئیس پایگاه‌های اورژانس کشور در تبیین دستورالعمل موتور لانس، بیان کرد: این طرح از سال ۱۳۹۵ با ۲۰۰ دستگاه موتور لانس به صورت هدفمند اجرایی شد که گروه تریاژ در ۴ سطح آماده‌تر و مجهزتر از آمبولانس به مصدومان خدمات ارائه می‌کنند.