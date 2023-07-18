شیب منفی تمایل دانشمندان جوان به عضویت در هیئت علمی دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شریف روز دوشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات، رسول جلیلی رئیس دانشگاه، اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه، سعید سهراب‌پور، علی‌اکبر صالحی و محمدرضا عارف (اعضای حقیقی هیئت امنا)، امیرعلی سیف‌الدین مدیر آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه، و مهدی بیات مشاور وزیر علوم در امور هیئت امنا و هیئت ممیزه برگزار شد.

در این جلسه جلیلی با ارائه گزارشی به بیان بخشی از کارنامه دانشگاه صنعتی شریف در پنج ماهه گذشته پرداخت.

وی در ابتدا به بیان عملکرد پژوهشی دانشگاه پرداخت و گفت: دریافت نشان عالی توسط دو استاد دانشگاه صنعتی شریف، انتخاب یک عضو هیئت علمی دانشگاه به عضویت آکادمی جهانی علوم، دریافت جایزه ابوریحان بیرونی توسط یکی از استادان این دانشگاه و تقدیر از دو دانش‌آموخته دانشگاه در جشنواره خوارزمی از جمله افتخارات اخیر دانشگاه در حوزه پژوهش است.

وی افزود: انعقاد ۱۱۵ قرارداد ارتباط با صنعت به ارزش تقریبی ۱۱۸ میلیارد تومان، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت گل گهر، گلرنگ، شمس پاسارگاد و چندین مجموعه صنعتی بزرگ دیگر، برخی از اقدامات و دستاوردهای دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف در بخش دیگری از سخنان خود آماری از رشد تعداد ارجاعات به مقالات بین‌المللی دانشگاه شریف ارائه داد و در ادامه به مرور آخرین فعالیت‌های مهم پارک علم و فناوری دانشگاه پرداخت.

جلیلی گفت: اصلاح مدل اجاره واحدهای فناور، معرفی ۳۲ محصول نوآور توسط شرکت‌های عضو پارک در هفتمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی، پیگیری طرح سیمرغ فناوری با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، که نتیجه آن ایجاد یکصد شرکت دانش‌بنیان جدید خواهد بود، و توافق‌نامه سه‌جانبه با معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر از جمله اقدامات و فعالیت‌هایی است که در پارک علم و فناوری دانشگاه پیگیری و انجام شده است.

وی در ادامه به بیان توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پرداخت و گفت: قهرمانی در دومین دوره مسابقات بسکتبال سه نفره دانشجویان سراسر کشور، قهرمانی بانوان والیبالیست شریف در مسابقات کارکنان دانشگاه‌های منطقه ۱ ورزشی کشور، کسب مقام اول مسابقات جهانی «پتروکاپ» توسط یکی از تیم‌های دانشجویی دانشگاه و برگزاری ده‌ها رویداد فرهنگی از جمله افطاری بزرگ خانواده شریف با حضور ۳۰۰۰ نفر، تنها بخشی از فعالیت‌های دانشجویی و فرهنگی است که در دانشگاه شریف رقم خورده است.

جلیلی در بخش دیگری از گزارش خود به جایگاه دانشگاه صنعتی شریف در رتبه بندی‌های جهانی اشاره کرد و گفت: صعود ۴۷ پله‌ای در رتبه‌بندی QS۲۰۲۴ و کسب رتبه نخست کشوری و دستیابی به رتبه ۳۳۴ جهانی برای اولین بار در کشور، بازگشت به رتبه نخست در بین دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی تایمز بعد از ۵ سال، از جمله عناوینی است که دانشگاه در رتبه‌بندی‌های معتبر جهانی کسب کرده است.

وی همچنین، شرکت در ششمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه، میزبانی از وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری عمان، سفیر نیکاراگوئه، سفیر جمهوری مالی، وزیر علوم و نوآوری ازبکستان، رئیس دانشگاه کازان روسیه، سفر به کشور عراق و دیدار با مسئولین برخی از دانشگاه‌های این کشور، برگزاری کنفرانس بین‌المللی انرژی در تعامل با یکی از دانشگاه‌های مهم بین‌المللی را از جمله فعالیت‌های دانشگاه در حوزه روابط بین‌الملل دانست.

جلیلی در ادامه صحبت‌هایش چالش‌های اصلی دانشگاه را مطرح و در این خصوص گفت: فرسودگی و ناایمن‌بودن آزمایشگاه‌ها، شیب منفی تمایل دانشمندان جوان کشور به عضویت در هیئت علمی دانشگاه، مشکلات بودجه‌ای، کمبود خوابگاه‌های دانشجویی، و معضل نگهداشت نیروی انسانی متخصص و کارآمد از جمله چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی است که در دانشگاه شریف با آن مواجه هستیم.

وی گفت: اگر دولت بتواند در جهت حل معضلات دانشگاه گام‌های اساسی و مؤثری بردارد و موانع قانونی و تنگناهای مالی را رفع کند، این قول را خواهیم داد که شاهد ارتقا سریع‌تر جایگاه دانشگاه صنعتی شریف و صعود چشمگیر این دانشگاه در رنکینگ‌های جهانی و ان‌شاء‌الله کسب رتبه دو رقمی خواهیم بود.

شایان ذکر است در چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شریف که با حضور تقریباً همه اعضا برگزار شد، ۳۰ بند در دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش سقف پرداخت هزینه ثبت‌نام و شرکت اعضای هیئت علمی در همایش‌های معتبر بین‌المللی و سایر تعاملات بین‌المللی

افزایش سقف تسهیلات حمایتی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی

اصلاح نمودار سازمانی دانشگاه صنعتی شریف

تعیین شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز، مهمان و دانش‌پذیران تک‌درس و شهریه سنوات مازاد

تعیین شهریه دانشجویان بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف

بازسازی، راه‌اندازی و بهره‌برداری از استخر دانشگاه در قالب قرارداد BOT

اصلاح تبصره ۱ ماده ۵۵ آئین‌نامه اعضای غیر هیئت علمی در خصوص اعطای مرخصی تشویقی

چارچوب شاخص‌های سرآمدی فرهنگی اعضای هیئت علمی