به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «ترکی جدعان» یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد که فتنه جریان‌های غربی برای هدف قرار دادن اتحاد عراق مهار شد.

وی اضافه کرد: هدف قرار دادن مقرهای حزب الدعوه و دیگر جریان‌های سیاسی طی روزهای گذشته در دیالی و استان‌های مختلف عراق، فتنه‌ای بود که با حمایت برخی جریان‌های غربی شعله ور شد.

جدعان بیان کرد: هدف از این فتنه، نابود کردن اتحاد داخلی در عراق بود که خوشبختانه مهار شد.

وی تصریح کرد: فتنه به معنی ایجاد آشوب است و ما این حرکت را نمی‌پذیریم. اوضاع در تمام مقرهای سیاسی، در حال حاضر عادی است. اتفاقاتی که طی روزهای گذشته افتاد، به نفع امنیت و ثبات کشور نیست.

جدعان تاکید کرد: نمایندگان پارلمان عراق از تصویب قوانین مهمی که مانع اهانت به شخصیت‌های دینی می‌شود، حمایت می‌کنند. تنها کسانی که از شعله ور شدن فتنه‌ها در عراق استفاده می‌کنند، دشمنان این کشور هستند.

این رهبر ائتلاف دولت قانون بیان کرد: باید توجه داشت که برخی افراد به دنبال ترویج شایعات و اکاذیب و تهمت‌ها با هدف متشنج کردن اوضاع داخلی در عراق هستند.

طی روزهای گذشته، تعدادی از مقرهای حزب الدعوه و دیگر جریان‌های سیاسی در استان‌های مختلف عراق، بسته شده است.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر نیز روز دوشنبه، نسبت به وقوع فتنه میان جریان‌های مذهبی در این کشور هشدار داده بود. گزارش‌های رسانه‌ای بیانگر آن است که اتهاماتی در خصوص توهین به یکی از رهبران فقید جریان صدر توسط برخی افراد در حزب الدعوه، مطرح شده است. به دنبال این اقدام، برخی طرفداران جریان صدر به تعدادی از مقرهای حزب الدعوه عراق به ریاست نوری المالکی، حمله کردند.