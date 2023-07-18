به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با سراسر کشور همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در بروجرد برگزار می‌شود.

این همایش در روز جمعه ۳۰ تیرماه و رأس ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح در بلوار بهشت، مصلای نمازجمعه بروجرد برگزار می‌شود.