به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در بروجرد برگزار میشود.
این همایش در روز جمعه ۳۰ تیرماه و رأس ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح در بلوار بهشت، مصلای نمازجمعه بروجرد برگزار میشود.
بروجرد - همزمان با سراسر کشور همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی(ع) در بروجرد برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در بروجرد برگزار میشود.
این همایش در روز جمعه ۳۰ تیرماه و رأس ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح در بلوار بهشت، مصلای نمازجمعه بروجرد برگزار میشود.
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