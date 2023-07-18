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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۴

مدیرکل بنیاد شهید بوشهر:

۴۰۰۰ نفر از جامعه ایثارگران بوشهر مشمول دریافت زمین شدند

۴۰۰۰ نفر از جامعه ایثارگران بوشهر مشمول دریافت زمین شدند

بوشهر- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: چهار هزار نفر از جامعه ایثارگران استان بوشهر مشمول دریافت زمین شدند.

نعمت الله غلامپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانواده‌های شهدا و ایثارگران به عنوان یکی از گروه‌های اولویت‌دار برای طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر هستند.

وی با اشاره به اینکه ایثارگرانی که فرم جیم آنها سبز باشد مشمول دریافت زمین می‌شوندخاطرنشان کرد: در قالب نهضت ملی مسکن چهار هزار نفر از جامعه ایثارگران استان بوشهر مشمول دریافت زمین می‌شوند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر از ارسال لیست مشمولان به راه و شهرسازی استان خبر داد و افزود: ایثارگران از امروز به مدت یک هفته فرصت دارند با مراجعه به سایت نهضت ملی مسکن اقدام به ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: افراد مشمول را همسران و فرزندان شهدا، جانبازان ۲۵ درصد به بالا و همسران جانبازان متوفی که تاکنون زمین دریافت نکرده‌اند و فرم جیم آنها قرمز نیست تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 5839839

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