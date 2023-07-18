خرید برق بورسی توسط صنایع عملیاتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر به منظور حمایت از صنایع و سرمایه گذاران در حوزه نیروگاه‌ها، دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی با امضای وزیر محترم نیرو با استناد به بند "ب" ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند "ط" تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ تدوین و ابلاغ شده است. این دستورالعمل، مزایا و امکاناتی را برای صنایع ایجاد خواهد کرد که از آن جمله می‌توان به ارتقای امنیت و قابلیت اطمینان تأمین برق با بهره گیری از ساز و کار بورس در انتقال سریع و کارای اطلاعات عرضه و تقاضا به منظور رفع سریع و کارای کمبودهای بالفعل و بالقوه، کاهش ریسک‌ها و هزینه‌های معاملاتی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برق اشاره کرد.

مطابق این دستورالعمل، شرکت توانیر مکلف به تضمین تحویل برق خریداری شده به تمامی خریداران برق است. به این معنا که صنایع به میزان برق خریداری شده از بورس انرژی، در اولویت تأمین برق قرار خواهند گرفت.

این دستور العمل موجب خواهد شد تا امکان خرید برق با قیمت توافقی برای صنایع فراهم شود و به این ترتیب انحصار قیمت گذاری از حالت انحصاری خارج خواهد شد.

همچنین این اقدام با کمک به شفافیت و روان سازی اقتصاد انرژی، موجب خواهد شد تا سرمایه گذاران در حوزه نیروگاهی نیز به دلیل آنکه امکان دریافت هزینه برق فروخته شده در همان زمان فراهم می‌شود، برای سرمایه گذاری در این صنعت رغبت بیشتری پیدا کنند.

در مجموع بر اساس این دستورالعمل، صنایع و نیروگاه‌ها برای خرید / فروش برق مورد نیاز یا تولید شده خود انتخاب خرید / فروش از طریق بورس انرژی یا خرید / فروش به شرکت‌های زیرمجموعه توانیر خواهند داشت.

گفتنی است این دستورالعمل در نهایت می‌تواند به شفافیت اقتصادی برق و بهبود روند سرمایه گذاری در صنایع و نیروگاه‌ها منجر شده و هیچ گونه محدودیتی به دلیل استفاده از ظرفیت این مصوبه، اعمال نخواهد شد.