زارعی: سازوکار عرضه برق در بورس انرژی باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نحوه عرضه برق در بورس انرژی گفت: در این بازار، همه عرضه‌کنندگان برق، برق تولیدی خود را عرضه می‌کنند و متقاضیان نیز بدون توجه به میزان تأثیر هزینه برق در بهای تمام‌شده محصولات، در رقابت خرید شرکت می‌کنند.

وی در برنامه تلویزیونی افزود: در برخی صنایع، هزینه برق سهم اندکی از قیمت نهایی محصول را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین حتی اگر قیمت برق در بورس انرژی به حدود ۱۵ هزار تومان برسد، همچنان برای این صنایع صرفه اقتصادی دارد، اما صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، ناچارند برای تأمین برق با سایر صنایع رقابت کنند و در نتیجه هزینه بیشتری بپردازند.

زارعی با بیان اینکه این شیوه رقابت به زیان صنایع انرژی‌بر است، گفت: پیشنهاد وزارت صمت به بورس انرژی این است که همانند بورس کالا، سازوکاری برای تعیین کف و سقف عرضه و همچنین رقابت میان صنایع همگن ایجاد شود تا برق عرضه‌شده برای هر گروه از صنایع، در همان گروه به رقابت گذاشته شود.

سخنگوی وزارت صمت همچنین پیشنهاد کرد برق مازاد نیروگاه‌های متعلق به صنایع، به‌طور اختصاصی در اختیار صنایع انرژی‌بر قرار گیرد و برای همه متقاضیان عرضه نشود.

وی تأکید کرد: لازم است در شیوه عرضه، کشف قیمت و نحوه رقابت در بورس انرژی بازنگری شود تا صنایع ناچار نباشند برق مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.

زارعی با اشاره به محدودیت‌های تأمین برق صنایع نیز گفت: در زمان اعمال محدودیت‌ها، نخستین بخش متأثر، واحدهای صنعتی هستند و بسیاری از آنها ناچار می‌شوند برای ادامه فعالیت، برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی تهیه کنند؛ در حالی که علاوه بر قیمت برق، هزینه‌های دیگری نیز به آنها تحمیل می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح سازوکار بورس انرژی و رقابت میان صنایع همگن، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و بهبود شرایط تأمین برق صنایع، به‌ویژه واحدهای انرژی‌بر، کمک کند.