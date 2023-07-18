به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پوستر نخستین جشنواره فیلم اقوام ایرانی و نشست خبری کمال تبریزی دبیر این رویداد، صبح امروز سهشنبه ۲۷ تیرماه در خانه سینما برگزار شد.
کمال تبریزی دبیر این رویداد در ابتدا ضمن تشریح دلایل خود برای پذیرش دبیری این جشنواره گفت: به نظرم چنین جشنوارهای باید خیلی سالها پیش برگزار میشد تا این همدلی اقوام ایجاد شود و اتحاد و یکپارچگی بین قومیتهای زیبای ما با آن فرهنگ گسترده ایجاد شود به همین دلیل فکر کردم این جشنواره میتواند تأثیرگذار باشد و به لحاظ مفهومی کمک کند به اتفاقاتی که در شرایط اخیر با آن رو به رو هستیم و روی یکپارچگی و اتحاد تاکید داشته باشد. با شناختی که از دوستان در تبریز دارم، به نظرم این رویداد میتواند قدم معتبری باشد.
وی افزود: تبریزیها همیشه کارهای ماندگاری انجام میدهند و امیدوارم این جشنواره هم سالها عمر کند. امیدوارم شرایطی پیش بیاید که این جشنواره کاملاً مستقل و مردمی برگزار شود. البته نمیشود پشتیبانی نهادها را نداشت، از ارشاد میخواهیم که برای صدور پروانه نمایش فیلمها کمک کنند و ارشاد استان هم به ما کمک کند، دلم میخواهد شرایطی فراهم شود که این جشنواره هویت مردمی خود را حفظ کند و کمتر شائبه دولتی بودن را داشته باشد.
مهدی حیدری رئیس جشنواره و مدرس دانشگاه هم در این نشست گفت: ما درباره دبیری این جشنواره دغدغه مبنیبر این داشتیم که کسی را انتخاب کنیم که هم ما را حمایت کند، هم به ما کمک کند و هم به این جشنواره نشان ویژه بدهد. برای این امر افراد زیادی به ما پیشنهاد شد ولی در نهایت به آقای تبریزی رسیدیم و خوشحالم که ایشان دبیری را پذیرفتند و ما را تنها نمیگذارند.
انتقاد مرضیه برومند از قدرناشناسی مسئولان
در ادامه مرضیه برومند مدیرعامل خانه سینما پشت تریبون قرار گرفت و توضیح داد: این جشنواره خیلی جذاب و هیجانانگیز است، از صمیم قلب میگویم دلم برایش رفته است چون کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که اینقدر تنوع اقوام، آداب و رسوم و طبیعت داشته باشد. دیگر خودمان که میدانیم هیچ مملکتی در جهان نیست که به فاصله کوتاهی در گوشهای از آن هم بتوانی شنا کنی و هم در گوشهای دیگر اسکی کنی! پس باید قدر آن را بدانیم اما آنچه که من را آزرده میکند این است که مسئولان و ما قدر داشتهها و ثروت ملی خودمان را نمیدانیم و باید تلاش کنیم آن را حفظ کنیم. باید به رنگها، موسیقی، رقص و صنایع دستی اقوام توجه شود و خوشحالم که توجه فیلمسازان به این موضوع جلب شده است امیدوارم جشنواره موفقی داشته باشیم.
فرهاد قائمیان: همه ما یک ملتیم
سپس فرهاد قائمیان بازیگر سینما و تلویزیون روی صحنه آمد و خطاب به کمال تبریزی عنوان کرد: حالا که شما و دوستان دیگر این اقدام را کردید برای ایران یک غنیمت و افتخار است که هنوز این تعهد و عرق ملی از بین نرفته است، خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم. به نظرم بزرگترین نتیجهای که این جشنواره خواهد داشت این است که ما خواهیم گفت یک ملت هستیم و همه اقوام کنار هم هستند در شرایطی که فشارهای زیادی برای تجزیه این قومیتها و این خاک هست از آقای تبریزی تشکر میکنم که چنین جشنوارهای راه انداخت. همه ما یک ملت هستیم و این ملت با هیچ باد و طوفانی از بین نمیرود نسلی که الان فیلم میسازد هم این موضوعات را میداند.
انتظارها در حد اولین جشنواره باشد
در بخش بعدی نشست پرسش و پاسخ با حضور دبیر جشنواره برگزار شد که کمال تبریزی در ابتدای این بخش بیان کرد: من فکر میکنم باید انتظارها در حد اولین جشنواره باشد باید ببینیم برای دورههای بعدی آیا میشود سرمایهگذار و نهادها را به این حوزه وارد کرد یا نه تا در دورههای آتی بتوانیم فیلمهایی با زبان و گویشهای اقوام مختلف داشته باشیم.
این کارگردان ادامه داد: البته دوستان به ما این امیدواری را دادهاند و گفتهاند که فیلمسازان گمنام در نقاط مختلف آثاری ساختهاند که در حیطه زبان محلی خود بودهاست اما امکان بروز نداشتهاند و میتوانند در این جشنواره باشند ضمن اینکه باید ببینیم از فراخوان چقدر استقبال میشود در ادامه باید با یک هیأت انتخاب خوب آثار را گزینش کنیم تا فیلمها از ممیزیها صحیح و سالم بیرون دربیاید و بتوانند حتی جنبه نقد داشته باشند.
حیدری هم بیان کرد: ما در اولین دوره حتماً ایرادهایی خواهیم داشت ولی میخواهیم یک کار تر و تمیز داشته باشیم که در شأن اقوام باشد. فراخوان امروز در سایت منتشر شد، برای اولین بار گفتیم دوستانی که از سال ۹۶ به بعد در حوزه اقوام آثاری ساختهاند فیلمهای خود را ارسال کنند. در جشنواره ما اینچنین نیست که فقط فیلمهایی با لوکیشنهای استانها را بپذیریم و باید سنخیتی با اقوام داشته باشند.
حیدری در پایان وعده داد: فیلمهایی که به جشنواره راه پیدا کنند و داوری شوند، همزمان با تبریز در استانهای قوم نشین هم اکران خواهند شد.
در این مراسم کمال تبریزی، مهدی حیدری، شعر دوست، فرهاد قائمیان و… روی صحنه آمدند و از پوستر این رویداد رونمایی کردند.
نظر شما