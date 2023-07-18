به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف احمدی صبح سه‌شنبه در همایش مبلغین استان کرمانشاه برای محرم الحرام ۱۴۴۴ که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه و جمعی از طلاب و روحانیون برگزار شد، اظهار کرد: همدلی و هم افزایی که اکنون در استان کرمانشاه وجود دارد طی سال‌های گذشته در استان بینظیر است و اکنون برای پیشرفت و توسعه استان و انجام کارهای فرهنگی اقدامات خوبی در حال انجام است.

وی افزود: قرارگاه محرم به دستور استاندار کرمانشاه و با مدیریت سازمان تبلیغات راه اندازی شده و در ایام محرم شاهد برپایی غرفه‌های فرهنگی و جهاد تبیین در ۱۰ نقطه شهر کرمانشاه خواهیم بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: ساماندهی بحث تبلیغ با محوریت حوزه در اولویت قرار گرفته و بنا به منویات مقام معظم رهبری اولویت اول حوزه تبلیغ است.

احمدی بیان کرد: طرح محله مسجد به مسجد با آموزش ۴۰۰ امام جماعت آغاز شده و موضوع آسیب‌های اجتماعی نیز اهمیت ویژه‌ای برای استان دارد مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مرز خسروی با تلاش مسئولان سال گذشته بازگشایی شد که با استقبال زوار مواجه شد و امسال نیز با برنامه ریزی انجام گرفته زیرساخت‌های مرز خسروی توسعه یافته تا زوار با مشکلات کمتری مواجه باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه محرم بهترین فرصت برای تبلیغ ارزش‌های اسلامی است، گفت: ارتباط با قشر نوجوانان و جوانان باید افزایش یابد زیرا به روشن شدن بسیاری از موضوعات کمک می‌کند زیرا فضای مجازی اطلاعات نادرست بسیاری را در اختیار این افراد قرار می‌دهد.

احمدی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه عهده‌دار مسئولیت کمیته فرهنگی-آموزشی اربعین را دارد، گفت: در این راستا موکب امداد زائر با همکاری مخابرات و با شماره ۳۱۳۸ راه‌اندازی شده است.