به گزارش خبرنگار مهر محمد شریف زارعی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان کاشان برداشت بی رویه آب از سفرههای زیرزمینی را یک خطر جدی برای مردم منطقه دانست و اظهار داشت: این برداشتهای بی رویه موجب نابودی آبخوان منطقه میشود.
وی ابراز داشت: کاهش نزولات جوی و خشکسالی و برداشت بی رویه آب از سفرههای آب زیرزمینی باعث افت شدید ارتفاع آب در سفرههای زیرزمینی شده و ادامه این روند موجب نابودی آبخوان کاشان میشود.
فرماندار ویژه کاشان با بیان اینکه بیش از ۴۰ میلیون متر مکعب آب در سال از سفرههای زیرزمینی کاشان برداشت میشود، تصریح کرد: در صورتی که این روند اصلاح نشود فرونشست زمین در منطقه تشدید و خطر جدی زندگی ما را تهدید میکند.
وی کشاورزی آب بر را یکی از دلایل اصلی فرونشست زمین دانست و گفت: بیش از ۸۰ درصد مصرف آب کاشان در بخش کشاورزی است که لازم است آبیاری نوین و تغییر الگوی کشت در این شهرستان اجرایی شود.
زارعی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن هشدار به شرایط کنونی افزود: نرخ فرونشست زمین در دشت کاشان بین پنج تا ۱۵ سانتی متر است که این یک وضعیت بحرانی برای آیندگان است.
وی با اشاره به اینکه دشت کاشان ممنوعه است، خاطرنشان کرد: ۱۰۰ درصد محیط منطقه بزرگ کاشان تحت تأثیر خشکسالی است و ۶۰ درصد چاههای کاشان کم آب است.
فرماندار ویژه کاشان با اشاره به اینکه در کاشان شاهد کاهش ۳۸ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت در منطقه هستیم، تاکید کرد: اداره امور آب باید چاههای غیرمجاز را شناسایی کند و میزان مصرف آب را مدیریت کند.
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