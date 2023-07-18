شبکه نظارت بر انتخابات در شهرستان دشتی ۴۷۰ عضو فعال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالفقار ساز ظهر سه شنبه در همایش بصیرتی آموزشی ناظرین شبکه نظارت شهرستان دشتی که به مناسبت سالروز تأسیس شورای محترم نگهبان برگزار شد به بیان مسائلی پیرامون تشکیلات نظارتی شورای نگهبان و اهمیت آن در کنار هیئت اجرایی و برگزار کنندگان انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای جوان گرایی و چابک سازی شبکه نظارت اقداماتی طی دو سال اخیر صورت گرفته است و در آینده این روند ادامه خواهد داشت.

سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شهرستان دشتی بیان کرد: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات در راستای چهار راهبرد در فرمایش مقام معظم رهبری، تعامل با نهادهای اجرایی و امنیتی شرط اصلی موفقیت در این راستا است.

وی افزود: شبکه نظارت در شهرستان ۴۷۰ عضو فعال دارد که در هر دوره انتخابات ۳۵۰ نفر کار نظارت را انجام می‌دهند.