دستگیری بیش از ۱۱۰۰۰ سارق طی سال گذشته در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در قرارگاه مبارزه با سرقت کرمانشاه که با حضور سردار نوری نژاد فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا برگزار شد، اظهار کرد: برخورد با پدیده سرقت امروز به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم تبدیل شده و از همین رو پاسخ به این مطالبه را به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: در راستای برخورد با پدیده سرقت و با تلاش‌های انجام شده سال گذشته شاهد رشد ۱۹ درصدی کشفیات سرقت‌های مهم بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی کرمانشاه با اشاره به کشف ۶۴ درصد کل سرقت‌های رخ داده در استان طی سال گذشته، تصریح کرد: بیشترین فراوانی کشفیات را نیز متعلق به وسایل داخل خودرو، قطعات خودرو و اماکن بوده است.

حاجیان با اشاره به دستگیری ۱۱ هزار و ۱۰۵ سارق طی سال گذشته، گفت: بیش از هشت هزار و ۳۰۰ سارق در محدوده سنی ۳۱ تا ۵۰ سال قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به سرقت احشام و اینکه این موضوع باعث نارضایتی عشایر و روستاییان شده است، گفت: سال گذشته ۲۰۸ فقره سرقت کشف و ۱۱۲ نفر دستگیر شدند که در حوزه کشفیات ۱۴ درصد و در حوزه دستگیری ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته‌ایم.

حاجیان همچنین از کشف بیش از یک هزار و ۷۰۰ فقره سرقت خودرو در سال ۱۴۰۰، یادآوری کرد: در این راستا نیز بیشتر سرقت‌های رخ داده کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به نقش معتادان متجاهر در وقوع سرقت‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر شناسایی شده داریم اما مشکلی که وجود دارد نبود مکان کافی برای نگهداری آنها است.

وی بیشترین فراوانی سرقت در استان را مربوط به شهرستان کرمانشاه عنوان کرد و گفت: در مجموع ۹۲ درصد کل سرقت‌ها در چهار شهرستان استان رخ می‌دهد.

حاجیان در پایان گفت: با همه توان تلاش می‌کنیم فضا برای سارقان و مالخران در کرمانشاه ناامن‌تر از قبل شود و قطعاً مردم شریف کرمانشاه به زودی اثرات طرح‌های مقابله‌ای با این افراد را لمس خواهند کرد.