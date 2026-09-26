شناسایی ۸۵۰ هکتار زمین برای توسعه نیروگاه‌ های تجدید پذیر در لوشان

به گزارش خبرنگار مهر، عادل سلیمانی بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری و انرژی خورشیدی استان گیلان اظهار کرد: ۸۵۰ هکتار زمین در ۱۶ قطعه برای توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی در منطقه لوشان شناسایی شده است.
وی افزود: تاکنون سه قطعه از این اراضی واگذار شده و مذاکرات برای استفاده از دو قطعه ۲۰۰ و ۲۸۰ هکتاری نیز ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیلان موانع مالکیتی و شرایط مالی واگذاری زمین را از جمله چالشهای پیش روی اجرای طرحهای نیروگاههای تجدیدپذیر عنوان کرد.
وی بر ضرورت رفع موانع موجود برای تسریع در روند سرمایهگذاری و اجرای طرحهای انرژیهای تجدیدپذیر در استان تأکید کرد.
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