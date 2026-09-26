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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

شناسایی ۸۵۰ هکتار زمین برای توسعه نیروگاه‌ های تجدید پذیر در لوشان

شناسایی ۸۵۰ هکتار زمین برای توسعه نیروگاه‌ های تجدید پذیر در لوشان

رشت- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان از شناسایی ۸۵۰ هکتار زمین در ۱۶ قطعه برای احداث نیروگاه‌ های خورشیدی و بادی در لوشان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل سلیمانی بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و انرژی خورشیدی استان گیلان اظهار کرد: ۸۵۰ هکتار زمین در ۱۶ قطعه برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در منطقه لوشان شناسایی شده است.

وی افزود: تاکنون سه قطعه از این اراضی واگذار شده و مذاکرات برای استفاده از دو قطعه ۲۰۰ و ۲۸۰ هکتاری نیز ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان موانع مالکیتی و شرایط مالی واگذاری زمین را از جمله چالش‌های پیش روی اجرای طرح‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر عنوان کرد.

وی بر ضرورت رفع موانع موجود برای تسریع در روند سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در استان تأکید کرد.

کد مطلب 6959358

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