گروس عبدالملکیان برگزیده جایزه رودی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پایانی جایزه «رودی» در سال ۲۰۲۳ در شهر تورین ایتالیا برگزار شد و جایزه بخش شاعران تأثیرگذار معاصر که با عنوان «شاهد زیبایی» شناخته می‌شود به گروس عبدالملکیان از ایران رسید.

جایزه «رودی» یکی از مهم‌ترین جوایز ادبی ایتالیاست که حدود ۳۰ سال از شروع فعالیتش در شهر تورین می‌گذرد. این جایزه در چندین بخش از جمله شعر شاعران ایتالیایی، شعر جوان ایتالیا، جایزه منتقدان و روزنامه‌نگاران ادبی و همچنین شاعران تأثیرگذار معاصر با عنوان «شاهد زیبایی» برگزار می‌شود.

بخش اصلی این جایزه با عنوان «شاهد زیبایی» در سال‌های گذشته به چهره‌هایی چون روبرتو وکیونی و ماریانجلا گوالتیری اهدا شده است. همچنین مراسم اختتامیه این جایزه در سال ۲۰۲۳ روز گذشته برگزار شد که در این مراسم جایزه «شاهد زیبایی» به گروس عبدالملکیان از ایران اهدا شد.

متن بیانیه هیئت داوران این‌جایزه به شرح زیر بود:

«گروس عبدالملکیان در سطح جهان، یکی از شاخص‌ترین صداهای شعر معاصر فارسی است. چندین سال است که شعرها و سطرهای او نه تنها در ایران که در زبان‌های مختلف دست به دست می‌چرخد و اثرگذار است. آثار او که در ادامه رشته‌کوه عظیم شعر هزار ساله فارسی است، منعکس‌کننده زندگی، رنج، رؤیا و سرنوشت مردمی است که همواره برای صلح، آزادی و برابری مبارزه کرده‌اند. کتاب «جنگ، عشق، تنهایی» (گزیده شعرهای گروس عبدالملکیان به ایتالیایی) فرصتی است تا طنین فریاد انسانیِ شعرهای او را به ایتالیایی بشنویم. بنابراین به پاس اثرگذاری شاعرانه و عمق شعرهای او، به پاس تعهد اجتماعی، مدنی و انسانی آثارش، جایزه «شاهد زیبایی» را به گروس عبدالملکیان اهدا می‌کنیم. به امید اینکه بار دیگر شعر، موجب حرکت به سمت جهانی زیباتر شود.»

کتاب «جنگ، عشق، تنهایی» عنوان مجموعه‌ای از گروس عبدالملکیان به زبان ایتالیایی منتخبی از سه مجموعه «حفره‌ها»، «سه‌گانه‌ی خاورمیانه» و «پذیرفتن» است. این کتاب با ترجمه مشترک فائزه مردانی و فرانچسکو اوکتو در سال ۲۰۲۲ به ایتالیایی ترجمه و در انتشارات کارابا منتشر شده است.