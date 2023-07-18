به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شاهقدمی سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه همدان که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، ضمن تبریک هفته بهزیستی، یاد و خاطره بنیانگذار سازمان بهزیستی کشور، شهید محمد علی فیاض بخش را گرامی داشت و افزود: سازمان بهزیستی ارائه خدمات از بدو تولد و در طول زندگی در حوزه‌ای مختلف از قبیل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد، خدمات آزمایشات ژنتیک، مراکز مشاوره، مداخله در طلاق، درمان اعتیاد، اشتغال زنان سرپرست خانوار، معلولین و بهبود یافتگان، ارائه خدمات مسکن و اشتغال است و بهزیستی وظایف سخت و سنگینی در این زمینه برعهده دارد.

وی به رشد ۷۰ درصدی مبلغ مستمری مددجویان بهزیستی اشاره کرد و گفت: در استان همدان، تعداد ۲۳ مرکز روزانه و ۱۱ مرکز ویزیت و مراقبت در منزل در حال ارائه خدمات هستند و همه افراد ضایعه نخاعی مستمری دریافت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر دو مرکز در ملایر و اسد آباد افتتاح شده است، عنوان کرد: در حوزه معاونت امور اجتماعی استان بیش از ۳۰۰۰ نفر مستمری دریافت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به خدمات بهزیستی و حمایت‌ها از خانواده‌های دارای فرزند دوقلو و چندقلو، تصریح کرد: بیش از ۱۶۰۰ نفر از اورژانس اجتماعی خدمت گرفته و بیش از ۵۰۰ نفر با خط ۱۲۳ تماس گرفته‌اند.

شاهقدمی خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن ۱۰۹ درصدی، در حوزه اشتغال ۱۱۴ درصدی، در حوزه مشارکت‌های مردمی ۲۳ درصدی، مستمری بگیران ۷۰ درصدی، غربالگری بینایی ۲۵۰ درصدی رشد داشته‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازگرداندن بیمارستان شهید بهشتی توسط علوم پزشکی همدان به بهزیستی، بر ضرورت بازگرداندن بیمارستان شهید بهشتی به مددجویان بهزیستی همدان تاکید کرد و گفت: طبق جلساتی با ریاست سازمان بهزیستی کشور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته که امیدواریم با نگاه مثبت استاندار همدان و شورای تأمین نتیجه خوبی حاصل شود.

جذب صددرصدی تسهیلات اشتغال توسط بهزیستی استان همدان

مرتضی حیدری؛ معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل بهزیستی استان همدان نیز از جذب صددرصدی تسهیلات اشتغال توسط بهزیستی استان خبر داد و گفت: طی سال گذشته، تعداد ۲ هزار و ۸۷۰ شغل در این راستا توسط بهزیستی استان همدان ایجاد شد.

در ادامه، عبدالحسین نوری؛ سرپرست معاونت پشتیبانی و امور مالی اداره کل بهزیستی استان همدان نیز به تشریح وضعیت نیروی انسانی بهزیستی استان همدان پرداخت.