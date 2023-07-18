محفل شعر آئینی در شاهرود برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محفل شعر و نقل آئینی موسوم به عشق و عطش جمعه سی ام تیرماه ۱۴۰۲ به میزبانی تکیه برنجی شاهرود و با حضور و شعر خوانی شعرا و اهالی فرهنگی و ادب شهرستان برگزار می‌شود.

این ویژه برنامه به مناسبت فرارسیدن محرم حسینی و با هدف ترویج شعائر دینی و ساحت مقدس امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

متولی تکیه برنجی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه این مراسم با حضور شعرا و پیشکسوتان شعر و فرهنگ و ادب شاهرود برگزار خواهد شد، گفت: تبیین سیره حسینی ویژگی و محور این نشست فرهنگی است.

حسین برنجی با بیان اینکه ارشاد اسلامی شاهرود با همراهی موزه آب و تکیه برنجی، کانون فرهنگ و ادب پازینه، انجمن شعر و ادب شهرستان شاهرود و کانون کتاب و کتابخوانی شعر و ادب رضوی شاهرود برگزار کنندگان این مراسم هستند، ابراز کرد: حضور بر آحاد مردم میسر است.

گفتنی است از امروز هر روز قبل از اذان مغرب تعزیه سید الشهدا (ع) نیز در تکیه برنجی شاهرود برگزار می‌شود.